Le Sénat remet des médailles... à des sénateurs

La moitié des sénateurs actuellement en poste à Ottawa recevront une médaille commémorative qui doit justement être distribuée aux Canadiens méritants... par les sénateurs.

Lancé dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, le programme du Sénat de 225 000 $ a permis de frapper 1500 médailles rendant hommage au dévouement, à la générosité et au travail acharné de bénévoles engagés dans leur milieu.

Or, on retrouve sur la liste des récipiendaires 47 sénateurs, soit la moitié des 93 membres de la Chambre haute en poste à Ottawa.

Selon le «Globe and Mail», on retrouve notamment parmi les récipiendaires le sénateur Mike Duffy, qui avait été suspendu le temps de subir un procès au terme duquel il avait été déclaré non coupable de 31 chefs d'accusation. Il poursuit aujourd'hui le gouvernement fédéral pour 8 millions $.

«Ça serait le fun de féliciter des citoyens et pas des sénateurs parce que là, ils s’encouragent eux-mêmes et ils se félicitent de leur bon travail. Ça fait un petit peu bébé la la», a dénoncé le député du NPD dans Rosemont-la-Petite-Patrie, Alexandre Boulerice, en entrevue à TVA Nouvelles.

Un comité de sénateur a étudié les dossiers et choisit de remettre la médaille du 150e à des pairs. Certains n’ont pas l’intention de refuser les grands honneurs.

«On ne s’autocongratule pas. Moi, je me suis dit que cela devait être pour l’ensemble de ma carrière, alors je dois la mériter. Je l’ai accepté, ce n’est pas plus compliqué que ça», a indiqué le sénateur conservateur Jean-Guy Dagenais.

«C’est surtout une médaille, puisqu’ils sont sénateurs, qui souligne les 150 ans du Sénat, donc il n’y a personne qui s’est donné à soi-même une médaille», a expliqué de son côté la sénatrice indépendante Chantal Petitclerc.

D’autres représentants de la Chambre haute qui figurent sur la liste des récipiendaires affirment ne pas vouloir de la médaille.

«Je n’ai jamais demandé de médaille de ma vie. C’est pour la reconnaissance des individus qui ont fait des choses importantes dans leur vie», a affirmé le sénateur conservateur Ghislain Maltais.

«Moi, j’ai refusé la mienne», a ajouté le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu.

Le Sénat se désole que l’octroi des prix à une poignée de sénateurs porte ombrage au programme de médaille.

Les bénévoles récipiendaires et les sénateurs seront décorés à la fin de l’année.