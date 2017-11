Les commerçants exaspérés par les travaux

Essuyant d’importantes pertes financières depuis cet été, des commerçants du quartier Limoilou ne comprennent pas pourquoi l’imposant chantier sur la 3e Avenue est paralysé les vendredis après-midi et les fins de semaine.

«S’ils [les travailleurs] avaient travaillé tous les vendredis depuis le début, on serait pas mal plus avancés», déplore Sothea Deng, propriétaire de la boucherie Le Croc Mignon, située à l’angle de la 3e Avenue et de la Canardière, au cœur du chantier.

Depuis le début des travaux visant le réaménagement urbain du chemin de la Canardière, M. Deng estime avoir perdu près de 2000 $ par semaine.

«Ils veulent [les élus de la Ville de Québec] que les petits commerçants restent, mais nous ne sommes pas des multinationales! C’est beau les projets du maire, mais est-ce qu’ils ont évalué les impacts?» lance-t-il.

La lenteur des travaux effectués sur l’artère commerciale est aussi difficile à accepter au dépanneur Alimentation G.D. «On comprend qu’il faut que ça se fasse, mais c’est fâchant de voir partir les travailleurs à midi le vendredi», indique la propriétaire Mélodie Durand.

À quelques pas de là, l’entreprise Juneau & Frères a même dû couper deux employés, dont un à temps plein, en plus de 20 heures d’ouverture par semaine, en raison de sa clientèle qui peine à se rendre.

«Notre chiffre d’affaires est diminué de 50 %, nous n’avons pas eu le choix de faire des mises à pied temporaires», mentionne la responsable Jacinthe Héroux.

Les automobilistes se font rares

Les midis sont pénibles au restaurant Les Fistons, où contrairement à l’habitude, les 46 places sont rarement toutes occupées, affirme le copropriétaire Edner Bernard.

«Si tu as une heure pour dîner, mais que ça te prend 30 minutes te stationner, oublie ça, c’est impossible», indique celui qui a vu fondre son chiffre d’affaires de près de 25 %.

Le son de cloche est le même chez Soupe et Cie. «C’est ma période forte l’automne quand le froid s’installe, je n’ai jamais eu de temps mort, mais là, j’ai une baisse de près de 100 clients par jour», indique la propriétaire Natasha Thériault.

La situation est d’autant plus compliquée pour les fournisseurs, qui doivent se stationner à plusieurs mètres des commerces et livrer la marchandise à pied. Au café Sobab, des employés doivent même aller chercher les machines à café des clients jusqu’à leur voiture pour les réparer.

Sur la rue Saint-Jean aussi

Les travaux sur la rue Saint-Jean et dans la côte de Salaberry ont aussi fait mal aux commerçants du quartier. C’est le cas notamment au restaurant Poulet Portugais, qui estime avoir perdu près de 6000 $ par mois depuis septembre.

Au restaurant Chez Victor, la copropriétaire estime aussi avoir perdu 15 % de ses revenus. «J’ai demandé un dédommagement sur mon compte de taxes comme ça se fait ailleurs, mais ici on me l’a refusé», déplore Nathaly Côté.

De son côté, la Ville affirme que l’entrepreneur gère l’horaire de ses employés afin de respecter l’échéancier.

«Un plus court délai pour ce chantier aurait exigé la planification d’heures supplémentaires, ce qui aurait augmenté le coût des travaux de façon importante», souligne Wendy Witthom. Aucun retard n’est actuellement envisagé.

Les chantiers en cours

3e Avenue

Déménagement du chemin de la Canardière et aménagement urbain de la place Limoilou

• Début : 15 juillet

• Fin prévue : 15 décembre

• La finition de la place Limoilou et le pavage final seront réalisés au printemps 2018.

Dans la côte de Salaberry

Installation d’une conduite d’adduction

• Début : juin

• Fin prévue : 1er décembre

Des proprios mécontents

«J’ai été privée de ma terrasse cet été et il y a des semaines, il n’y avait presque personne à l’intérieur»

— Nathaly Côté, copropriétaire de Chez Victor, sur la rue Saint-Jean

«Moi, j’avais déjà les reins solides, mais je ne sais pas comment les plus petits commerçants font pour payer leur loyer !»

— Natasha Thériault, propriétaire de Soupe et Cie

«C’est certain que je perds en argent et en visibilité, il n’y a plus de trafic qui passe devant»

— Michel Jobin, propriétaire de Saucisses et complices

«Ils ont travaillé samedi dernier. Ils ont sûrement pris du retard et doivent le rattraper avec le gel qui arrive, mais pourquoi ils ne l’ont pas fait dès le début ?»

— Mélodie Durand, propriétaire d’Alimentation G.D.