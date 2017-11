Les profits de Metro en hausse

L’épicier Metro a rapporté mercredi des ventes et un bénéfice en hausse au quatrième trimestre.

Pour la période de trois mois close le 30 septembre dernier, l’entreprise montréalaise a déclaré un bénéfice net de 154,9 millions $, en hausse de 6,8 % comparativement au trimestre correspondant l’an dernier. Sur une base diluée, le bénéfice net par action est en hausse de 10 %, à 0,66 $, par rapport à 2016.

Le chiffre d'affaires est aussi en hausse de 10,2 %, à 3,2 milliards $, tout comme le chiffre d'affaires des magasins comparables, en hausse de 0,4 % par rapport à la même période l’an dernier.

«Bien que notre industrie fera face à des défis importants en 2018, nous sommes confiants de poursuivre notre croissance à long terme grâce à nos stratégies orientées sur la satisfaction de la clientèle et nos investissements soutenus dans notre réseau et notre chaîne d'approvisionnement», a expliqué Éric R. La Flèche, président et chef de la direction.

Pour l’ensemble de l'exercice 2017, le chiffre d'affaires a atteint 13,175 milliards $, en hausse de 3 % par rapport à l'exercice 2016. Les profits sont aussi en hausse de 3,8 % à 608 millions $.

Acquisition du Groupe Jean Coutu

Rappelons qu’en octobre dernier, Metro a annoncé l’acquisition du Groupe Jean Coutu ainsi que la vente d’actions d’Alimentation Couche-Tard afin de financer en partie cette transaction de 4,5 milliards $, qui doit toutefois être autorisée par les autorités réglementaires.

«Au cours des prochains mois, nos équipes vont travailler activement au succès de cette acquisition majeure qui renforcera notre position de leader afin de mieux répondre aux attentes de nos clients en alimentation, en pharmacie et en santé/beauté», a ajouté M. La Flèche.

Le conseil d’administration a augmenté le dividende trimestriel de 16,1 % comparativement à celui déclaré au même trimestre de l'exercice précédent.