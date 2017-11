Les syndicats s’attendent à des discussions plus «sereines» l’an prochain

À un an des prochaines négociations, les syndicats de la Ville de Québec s’attendent à des discussions plus «sereines» pour le renouvellement des conventions collectives.

Au cours des dernières années, tous les groupes syndicaux à la Ville de Québec ont conclu des ententes qui viennent à échéance le 31 décembre 2018. Selon les nouvelles dispositions de la loi, les négociations doivent s’enclencher au plus tard 90 jours avant la fin du contrat de travail, ce qui mène au 1er octobre 2018, soit dans moins d’un an.

Déjà, les syndicats commencent à se préparer en prévision de la prochaine ronde de négociations. Les fonctionnaires municipaux ont même demandé de s’asseoir bientôt avec l’employeur pour régler le cas de certaines catégories minoritaires d’employés, indique le président du Syndicat des fonctionnaires municipaux, Réal Pleau. Ce à quoi la Ville est ouverte, dit-il.

«Dans la bonne voie»

«J’espère que la Ville a fait assez de gains pour avoir une négociation qui devrait aller normalement dans la bonne voie», estime M. Pleau, qui souligne tout de même que les mots durs du maire à l’endroit des fonctionnaires par le passé ont laissé des traces.

S’il ne se «fait pas d’idées», le président de l’Association des pompiers professionnels de Québec, Éric Gosselin, se dit « optimiste » que les prochaines négociations débouchent sur un bon contrat de travail.

Le fait que le maire Régis Labeaume ait adouci le ton envers ses pompiers, après avoir été très virulent à leur égard, est de bon augure selon lui. «Un contexte comme on a actuellement est beaucoup plus favorable. C’était vraiment négatif ce qui se passait. On en subissait les contrecoups et ce n’était pas drôle. Maintenant, dans un contexte plus serein, ça aide, c’est certain», a commenté M. Gosselin.

Concessions

Du côté des policiers, on estime avoir fait plusieurs concessions au cours des dernières années. «Dans les dernières années, il y a eu pas mal de demandes qu’on n’a pas eu le choix d’accepter», a rappelé le président de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec, Marc Richard.

La campagne électorale de 2013 avait été axée sur les régimes de retraite et la loi 15 avait suivi. Il se réjouit que la situation ait été différente cette année. «En campagne électorale, on a été chanceux cette fois-ci. Il n’y a rien qui a transpiré en ce qui concerne de futures demandes du maire par rapport aux employés.

«On est dus pour une négo où on arrêterait de toujours aller chercher dans la poche des employés. Les employés ont fait l’effort qu’ils avaient à faire. On est rendus à une négo qui serait plus soft.»