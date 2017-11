L'Ontario va de l'avant avec le salaire minimum à 15 $

Le gouvernement de l'Ontario a adopté, mercredi, son projet de loi prévoyant une hausse du salaire minimum à 15 $ de l'heure pour le 1er janvier 2019.

En vertu de la nouvelle loi, les travailleurs ontariens les moins bien payés auront droit à une importante hausse de leurs revenus d'ici quelques semaines puisque le salaire minimum passera à 14 $ de l'heure dès le 1er janvier 2018, avant d'atteindre les 15 $ un an plus tard. Le salaire minimum est actuellement de 11,60 $ de l'heure en Ontario.

Les libéraux de la première ministre Kathleen Wynne ont fait passer leur projet de loi avec l'appui des néodémocrates, tandis que les progressistes-conservateurs s'y sont opposés. Ces derniers disent ne pas être opposés à l'idée de faire grimper le salaire minimum à 15 $ de l'heure, mais réclamaient que la hausse soit plus graduelle.

«Nous l'avons fait, s'est réjouie la première ministre sur son compte Twitter. [...] C'est pourquoi je fais de la politique – parce que je sais que nous pouvons construire une province meilleure et plus juste pour tout le monde».

En plus d'une hausse du salaire minimum, la «Loi de 2017 pour l'équité en milieu de travail et de meilleurs emplois» prévoit d'autres mesures pour faciliter la vie des employés, notamment sur le plan des congés de maladie. Les travailleurs auront dorénavant droit à 10 jours minimum de congé d'urgence personnelle par année, tandis que les employeurs ne pourront plus exiger un certificat médical à un employé qui prend une journée de congé d'urgence.

Par ailleurs, les victimes de violence familiale ou sexuelle pourront prendre jusqu'à 17 semaines de congé, sans craindre de perdre leur emploi. Les employeurs seront aussi tenus d'offrir un minimum de trois semaines de vacances aux travailleurs comptant cinq années d'ancienneté.

L'Ontario devrait devenir la deuxième province au pays à adopter un salaire minimum de 15 $, après l'Alberta le 1er janvier 2018. La Colombie-Britannique s'est donné pour objectif d'y parvenir à 2021.

Au Québec, le gouvernement prévoit faire augmenter le salaire minimum jusqu'à 12,45 $ de l'heure au 1er mai 2020. Il est actuellement de 11,25 $.