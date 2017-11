L’opposition déplore la «propagande» libérale

Au lendemain d’une mise à jour économique à saveur électoraliste, les partis d’opposition ont reproché au gouvernement Couillard de faire de la «propagande» avec l’argent des contribuables.

Les gouvernements qui se succèdent ont depuis longtemps pour coutume de publiciser les mesures prévues au budget. Le ministère du premier ministre Philippe Couillard fait maintenant diffuser à l’année des publicités. On en voit à la télévision et sur Internet, notamment.

Selon les données les plus récentes disponibles sur le site Internet du ministère des Finances, depuis le début de l’année, déjà plus de 2 millions $ en honoraires de production et en placements médias ont été dépensés pour promouvoir le Plan économique du Québec. En 2016, ces dépenses s’étaient chiffrées à plus 2,3 millions $.

«C’est indécent», a dénoncé en point de presse le chef péquiste Jean-François Lisée, qui demande à ce que cela cesse.

«Je voyais, hier soir (mardi), une publicité sur un couple qui s'inscrit au guichet pour avoir un médecin de famille. [...] C'est incroyable! Des centaines de milliers de dollars sont utilisés pour dire "vous avez le droit d'être sur une liste d'attente". C'est quand même extraordinaire. [...] C'est de la propagande pure.»

«Un détournement de fonds publics»

À moins d’un an des prochaines élections générales, le chef péquiste accuse le gouvernement Couillard de faire campagne «aux frais du contribuable» depuis des mois.

«C'est un détournement de fonds publics à des fins électorales, à des fins partisanes, c'est clair», a dit M. Lisée.

Même son de cloche du côté du chef de la deuxième opposition. «De se vanter d'un supposé bon bilan en santé, en éducation, en économie alors que ce n'est pas vrai, je trouve que oui, c'est un peu du détournement de fonds publics», a indiqué François Legault, lorsque questionné à ce sujet en point de presse.

Selon le chef caquiste, plus moyen «d’écouter un match de hockey ou une émission à la télévision» sans voir passer une publicité faisant valoir les gestes posés par le gouvernement libéral.

«Je n'en ai jamais vu autant que ça. Moi, je pense que ces dépenses de publicité là devraient être calculées dans des dépenses électorales du Parti libéral», a dit M. Legault.

«C’est terriblement dérangeant, mais est-ce que ça me surprend? Non. C’est l’abus du bien public. Les libéraux sont maitres là-dedans», a commenté à son tour le député de Québec solidaire, Amir Khadir.

«Ça ne me surprend pas du tout qu’ils utilisent l’argent [...] pour essayer de s’acheter des votes», a-t-il ajouté.