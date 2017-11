Valérie Plante remet en place le registre des invités

La mairesse de Montréal Valérie Plante a annoncé mercredi avoir officiellement aboli la directive de son prédécesseur, Denis Coderre, qui interdisait aux agents de sécurité de l’hôtel de ville d’enregistrer les invités de son cabinet.

«J’annonce ce matin que mon administration a respecté une promesse qui a trait à la transparence, a annoncé la mairesse au cours de la première réunion de son comité exécutif. Nous avons aboli la directive concernant le registre à l’entrée de l’hôtel de ville. Tous les invités devront s’identifier à des fins de transparence.»

L’administration de l'ancien maire Denis Coderre avait transmis en 2014 une note aux agents de sécurité de l’hôtel de ville pour leur indiquer que dorénavant les invités du maire et de son chef de cabinet n’auraient plus à s’identifier et à s’enregistrer auprès de l’agent à l’accueil, comme c’était le cas pour tous les autres invités de l’hôtel de ville. La note demandait aux agents de communiquer avec le cabinet du maire dès le moment où une personne disait venir rencontrer le maire. L’autorisation était ensuite donnée personnellement par un membre du cabinet.

Valérie Plante avait promis en campagne d’abolir cette directive. Elle ajoute qu’elle rendra également son agenda public en le publiant en ligne dans les prochaines semaines.