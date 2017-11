Nick Carter accusé de viol par une chanteuse

Nick Carter, le membre le plus connu des Backstreet Boys, est accusé par une chanteuse de l’avoir violée.

Dans un long texte publié sur un blogue, Melissa Schuman, du groupe de musique pop Dream, raconte que le chanteur l’a agressée en 2002, alors qu’elle avait 18 ans et lui, 22. À l’époque, l’agent de la star des Backstreet Boys avait tenté d’organiser une rencontre entre les deux jeunes artistes.

Son témoignage, qui ne manque pas de détails, relate que lors d’un tournage auquel ils prenaient part tous les deux, Nick Carter aurait invité Melissa Schuman à lui rendre visite à son appartement de Santa Monica, en Californie, pendant leur journée de congé. Ce qu’elle a fait, demandant toutefois à sa colocataire de l’accompagner.

«Il était gentil et charismatique, alors quand il m’a demandé si je passerais la soirée avec lui et ses amis chez lui, j’ai répondu oui», raconte-t-elle dans son billet.

S’est amorcée une soirée bien arrosée au cours de laquelle ils se sont embrassés, puis Carter l’aurait entraînée à la salle de bain, avant d’abuser d’elle malgré ses protestations. «Il m’a enlevé mes pantalons même si je lui ai dit que je ne voulais pas, et il a commencé à faire du sexe oral sur moi. Je lui ai demandé d’arrêter, mais il n’a pas écouté», relate la jeune femme. «Il s’en foutait», ajoute-t-elle.

Par la suite, il lui a demandé de lui rendre la pareille, ce qu’elle a refusé de faire. Fâché, il lui aurait répondu que c’était dans l’ordre naturel des choses pour elle de faire ça pour lui. «Je me sentais effrayée et prise au piège. Visiblement, il était de plus en plus en colère et impatient après moi. Je ne pouvais pas partir.»

«Quand il a placé ma main sur son pénis, j’ai pensé que la seule façon de m’échapper était de terminer ce qu’il avait commencé», poursuit-elle, avec des mots très crus.

«J'étais vierge»

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. «Son appétit n’était pas satisfait et [Nick Carter] m’a conduite à sa chambre. Il était tard et il faisait sombre. Il m’a poussée sur le lit et il a grimpé sur moi. Je lui ai répété que j’étais vierge et que je ne voulais pas avoir de relation sexuelle», rapporte Schuman.

«Impitoyable», c’est alors qu’il l’a violée. «Je voulais croire que c’était un cauchemar qui se terminerait quand je me réveillerais», relate la femme.

Peu de temps après les événements, la chanteuse a reçu plusieurs appels de Nick Carter, auxquels elle n’a pas répondu parce qu’elle «ne voulait pas entendre sa voix».

Quelques années plus tard, Melissa Schuman a pourtant dû affronter à nouveau son agresseur parce qu’ils chantaient en duo lors d’un spectacle. Le dernier jalon de sa carrière de chanteuse, qui s’arrêtera là.

La jeune femme déclare qu’elle a décidé de briser le silence après avoir entendu parler d’une accusation de viol contre Nick Carter dans les médias. Le site de Radar Online rapportait en effet, fin octobre, qu’une admiratrice l’accusait de l’avoir agressée pendant une soirée privée.

Début 2016, le chanteur des Backstreet Boys a été accusé d’avoir frappé et étranglé l’employé d’une boîte de nuit en Floride.