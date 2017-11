Olymel va créer 40 emplois à Saint-Jean-sur-Richelieu

Olymel créera une quarantaine d’emplois après avoir complété l’agrandissement de son usine de Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie.

Huit millions de dollars seront investis dans ces travaux devant faire passer la superficie de 23 000 à 37 000 pieds carrés, a annoncé l’entreprise mercredi.

«Olymel poursuit le développement de ses établissements du secteur de la volaille. Cet investissement de 8 millions $ à notre usine de Saint-Jean-sur-Richelieu permettra des gains d’efficience en plus d’une plus grande diversification de nos activités», a dit le président-directeur général d’Olymel, Réjean Nadeau, par communiqué.

Les fonds seront aussi injectés dans l’acquisition de nouveaux équipements servant à la cuisson et au désossage de poulets, une nouvelle activité à ces installations à travers laquelle on fabriquera des cubes de poulet pour les hôtels, restaurants et institutions, qui s’en servent notamment pour confectionner des pâtés, des soupes et des salades.

La nouvelle ligne de production et les autres améliorations doivent être en activité à compter d’avril prochain.

«Cette nouvelle activité devrait avoir à terme un impact positif sur la filière avicole au Québec, en plus de contribuer au développement économique de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu en créant de nouveaux emplois», a ajouté M. Nadeau.

Ce sont les usines de transformation primaire de volaille d’Olymel de Saint-Damase, en Montérégie et de Sunnymel, au Nouveau-Brunswick, qui approvisionneront les installations de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Olymel emploie actuellement plus de 130 personnes à son usine de Saint-Jean-sur-Richelieu et plus de 11 000 personnes au pays. L’entreprise a un chiffre d’affaires annuel d’environ 3,2 milliards $.