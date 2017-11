Philippe Couillard souhaite discuter avec Gerry Sklavounos

Philippe Couillard veut «clarifier» des choses avec Gerry Sklavounos, cet ex-député libéral exclu du caucus après avoir été visé par des allégations d’agression sexuelle, avant de statuer sur une possible réintégration au caucus libéral.

Au lendemain du retour au caucus libéral de Guy Ouellette, arrêté par l’UPAC puis relâché sans être accusé, le premier ministre a fait savoir sur les ondes du FM93 qu’il aurait des discussions avec le député Sklavounos «au cours des prochaines semaines».

«Je ne peux pas tout dire là, dans le cas de monsieur Sklavounos, il y a d’autres éléments qu’on doit discuter avec lui, mais vous avez raison [...], le rapport du DPCP a dit clairement qu’il n’y avait aucun acte criminel qui avait été commis. On est tous d’accord là-dessus. Mais par contre, il y a d’autres choses qui apparemment circulent. On veut clarifier avec monsieur Sklavounos. C’est tout», a révélé monsieur Couillard au micro de Bouchard en parle, mercredi.

«Il y a une enquête encore sur monsieur Sklavounos?», a questionné l’animateur Sylvain Bouchard. «Ce n’est pas ça que je vous dis. Je vous dis qu’on a des choses à clarifier avec lui. [...] Moi je ne fais pas enquête. Je ne suis pas un enquêteur moi là. [...] Personne n’enquête. Il n’y a pas d’enquêteurs chez nous non plus. On va en parler avec monsieur Sklavounos», a répondu M. Couillard.

«Je ne refuserai jamais une rencontre du premier ministre»

Se disant «libéral dans l’âme», le principal intéressé s’est montré ouvert à prendre part à cette éventuelle rencontre. «Si le premier ministre veut me rencontrer, je vais le rencontrer. Je ne refuserai jamais une rencontre du premier ministre. Je n’ai pas de commentaire à faire, je vais attendre la conversation avec le premier ministre s’il y en aura une», a-t-il déclaré.

Gerry Sklavounos, qui siège comme député indépendant depuis les événements, dit réfléchir à son avenir politique mais ne ferme pas la porte à une prochaine campagne électorale dans les rangs libéraux.

«La décision n’est pas prise. Chaque élection est une élection différente. Il y a une famille là-dedans, il y a deux jeunes enfants, il y aura peut-être un troisième enfant peut-être annoncé bientôt. Il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent affecter», a-t-il commenté.

Le député de Laurier-Dorion affirme pour le moment se concentrer sur sa famille et son travail dans sa circonscription. «Ça fait 10 ans que je représentais le Parti libéral. Dans le comté, je vous dirais que je suis encore identifié pas mal à eux», a-t-il lancé, affirmant avoir «l’appui» de ses citoyens.

Gerry Sklavounos n’a pas voulu revenir sur les allégations d’Alice Paquet à son endroit, affirmant avoir «tourné la page» sur cette «période difficile».