Plante sera plus sélective sur ses voyages à l'étranger

La nouvelle mairesse de Montréal Valérie Plante se lancera sous peu dans une série de représentations à l’extérieur du Québec dans les prochaines semaines afin d’honorer les engagements de son prédécesseur, mais pourrait se faire plus sélective dans ses voyages au cours de son mandat.

La mairesse se rendra d’abord à Ottawa pour rencontrer le chef de l’opposition officielle au parlement, le leader conservateur Andrew Scheer, ainsi que la ministre fédérale de l’Environnement, Catherine McKenna. Elle se rendra ensuite à Toronto à la fin du mois de novembre pour assister au caucus des maires des grandes villes. Le 5 décembre, direction Chicago pour une réunion du C40, une coalition de grandes villes désireuses de lutter contre les changements climatiques. Elle terminera cette tournée à Paris pour la conférence du Forum économique international des Amériques, les 7 et 8 décembre.

Ces engagements avaient déjà été pris par son prédécesseur, l’ex-maire Denis Coderre. Ce dernier était bien connu pour faire plusieurs représentations à l’étranger afin de faire la promotion de la métropole.

On l’a notamment vu en Chine, afin d’assurer la création du vol direct entre Montréal et Pékin, en mission économique en Israël, à Dakar, à Shanghai, à Mexico, à Stockholm, à Beyrouth, à Téhéran et en Colombie. Il avait posé le pied sur tous les continents dans le cadre de différentes missions. Son poste de président de Métropolis, un regroupement de villes à l’étranger, l’a également mené à voyager fréquemment.

«Certaines opportunités de déplacements ont été identifiées [pour la mairesse] par les fonctionnaires et nous choisissons parmi celles qui nous semblent les plus propices», a précisé Marc-André Viau, attaché de presse de Valérie Plante. Il précise que l’objectif principal des représentations à l’étranger de la mairesse sera «d’obtenir des résultats pour les Montréalais et que Montréal demeure un pôle d’attraction».

Joe Biden

L’ancien vice-président américain Joe Biden sera également à Montréal dans les prochaines semaines et a demandé à rencontrer la mairesse.

«Je suis comme une éponge, a réagi la mairesse. Je veux avoir ses impressions, sa vision sur le monde et comment il voit les villes. Aux États-Unis, il y a un gros mouvement de villes qui sont très impliquées.»