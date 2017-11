Retrouvée en montagne deux jours après sa disparition en compagnie de ses chiens

Une promeneuse de chiens professionnelle qui s'était égarée dans les montagnes environnant Coquitlam, en Colombie-Britannique, a été retrouvée en relative bonne santé, mercredi, deux jours après sa disparition.

Annette Poitras, une femme de 56 ans, n'était jamais rentrée lundi après être partie en promenade sur des sentiers en compagnie de trois chiens, Chloe, Bubba et Roxy. Elle n'était pas équipée pour affronter les rigueurs de l'hiver, alors que la température ne s'élevait qu'à quelques degrés au-dessus du point de congélation, a expliqué la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Des recherches entamées lundi n'avaient pas permis de retrouver la disparue. Les secours avaient poursuivi leur travail mardi, mais la pluie battante avait finalement mis un terme à leurs efforts en soirée.

Les secours sont finalement parvenus à entrer en contact verbalement avec Mme Poitras en fin d'avant-midi, mercredi, au grand soulagement de son mari. «Lorsque vous vous retrouvez dans ce genre de situation, vous savez, votre esprit devient dangereux. Il plonge dans toutes sortes de trous noirs et, soudainement, tout disparaît et on retrouve la lumière», a confié Marcel Poitras au média local «Tri-City News».

Mme Poitras a été retrouvée bien à l'extérieur du réseau de sentiers. Elle a été transportée à l'hôpital, mais devrait se remettre complètement de sa mésaventure.

Chloe, Bubba et Roxy se sont aussi tirés d'affaire sains et saufs.