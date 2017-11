«Si elle veut vivre, je serai là» dit la mère d'une victime

La mère de l'une des deux jeunes femmes gravement blessées dans un accident de la route vendredi à Shefford dit être «prête à tout» alors que sa fille est toujours plongée dans le coma.

La fille d'Annie Martin, Leïa Mercier, et son amie Claudel Chabot ont été impliquées dans une violente collision frontale sur la route 112, alors que la première neige venait de tomber.

«Si elle veut vivre, je serai là. Si elle veut partir, et bien, je vais faire de mon mieux pour l'aider à partir et je vais faire de mon mieux pour continuer parce que j'ai une autre belle fille aussi», a confié Mme Martin en entrevue avec TVA Nouvelles.

Leïa a vécu un traumatisme crânien sévère et est plongée dans un coma artificiel depuis vendredi. Depuis, sa mère et sa sœur ne quittent pas son chevet.

«Je vais y aller une journée à la fois, mais je suis préparée à tout. Je suis préparée à ce qu'elle revienne, je suis préparée à ce qu'elle n'ait plus de conscience et qu'elle ne respire plus par elle-même, qu'elle doive tout réapprendre, ou même de devoir prendre la décision à un moment donné de la débrancher la respiration artificielle. Je suis prête à tout», a affirmé la mère de Leïa.

Travailleuse autonome, Annie Martin a dû cesser de travailler temporairement pour veiller sur sa fille. Ses proches ont mis sur pied une campagne de socio-financement sur le site GoFundMe pour l'aider dans cette épreuve.

Mme Martin a profité de l'occasion pour appeler les automobilistes à la prudence sur les routes, ainsi que pour s'adresser à l'homme qui prenait place dans le second véhicule impliqué dans la collision frontale.

«Je veux lui dire que ce n'est pas sa faute. Je sais qu'il n'a pas fait exprès», a-t-elle affirmé.

Selon les premiers éléments d'enquête de la Sûreté du Québec, la voiture conduite par les deux jeunes femmes aurait quitté sa voie après une perte de contrôle pour percuter un véhicule qui arrivait en sens inverse, vers 7 h 15 vendredi.