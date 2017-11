Toujours pas de comité exécutif à Longueuil

Le climat est tendu au conseil municipal de Longueuil. Plus de deux semaines après le scrutin du 5 novembre, le comité exécutif n'est toujours pas formé.

Deux postes destinés aux membres de l'opposition sont toujours vacants.

«[Il faudrait] devenir indépendant et, par la suite, peut-être qu'il y aurait une place pour eux au comité exécutif, explique Xavier Léger, chef de l’opposition au conseil municipal de Longueuil. Vous comprendrez que, nous, ce n'est pas le travailler-ensemble qu'on anticipe.»

«Il y a aucune exigence qui a été faite, formulée dans ce sens, réplique Sylvie Parent, mairesse de Longueuil. On verra. On verra qui sera là. On ne peut pas faire partie d'un exécutif et, après ça, aller aux autres instances et aller à l'encontre des recommandations que l'on fait.»

Il n'y a pas encore eu de rencontre entre le parti de la mairesse, Action Longueuil, qui détient cinq sièges, et l'opposition, Longueuil Citoyen, qui compte neuf conseillers.

«On nous dit qu'on n'a pas eu de contact alors que moi-même, qui ai le même numéro de cellulaire depuis huit ans, qui ai la même adresse courriel depuis huit ans, j'ai jamais été contactée», affirme la nouvelle mairesse.

Mardi, lors du premier conseil municipal, le ton a été donné. L'opposition a renversé une décision de Mme Parent en nommant Jacques Poitras maire suppléant.

«Parce que, en fait, s'il y avait eu des discussions plus approfondies, on aurait discuté de cette résolution-là», soutient Xavier Léger.

Une rencontre entre les deux partis devrait avoir lieu jeudi.