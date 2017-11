Valérie Plante pourra choisir le lieu de la prochaine course de Formule E

Selon ce que TVA Nouvelles et notre Bureau d'enquête ont appris, la nouvelle mairesse de Montréal pourra tenir la course de Formule E où elle veut et son choix sera respecté, a indiqué en entrevue le patron de Montréal, c'est électrique (MCE), Sylvain Vincent.

C'est la première fois que M. Vincent présente une position aussi claire en ce sens.

«La mairesse, c'est elle qui doit décider quoi faire avec la course et à quel endroit, dit le président du conseil d'administration de MCE. Les gens de la FE sont des gens parlables, peu importe ce qu'il y a dans le contrat.»

Durant la campagne électorale et même après sa victoire, Valérie Plante a martelé le même message: fini la Formule électrique en ville. Les deux prochaines éditions devraient avoir lieu sur l'Île Notre-Dame.

«Les gens de la FE se sont montrés ouverts à discuter avec la mairesse, précise M. Vincent. Toutes les avenues peuvent être discutées peu importe ce qui avait été signé dans le contrat, mais il va falloir que Valérie Plante regarde toutes les considérations pratiques et économiques.»

Par ailleurs, c'est la Ville de Montréal qui a choisi de tenir la course de Formule E dans les rues du centre-ville, affirme Sylvain Vincent.

«C'est la Ville de Montréal qui a choisi l'endroit pour faire la piste, ce n'est pas Evenko», indique M. Vincent.