Victime d’une agression dans un autobus, la STM refuse de l’indemniser

Un homme handicapé qui a été attaqué dans un véhicule de transport adapté de la STM en juillet dernier ne sera pas indemnisé pour les pertes matérielles qu’il a subies.

Pierre Legault a vu son fauteuil roulant être abimé, et ses lunettes être cassées.

«On est venu me chercher chez mon médecin à Dorval. Une femme qui était assise en avant a totalement ''perdu la carte''», raconte la victime en entrevue avec TVA Nouvelles.

«Elle frappait tout partout, elle se mordait, elle frappait les personnes. Elle m’a frappé dans le visage, elle a cassé mes lunettes de soleil, mon ''joystick'' (la manette de contrôle de son fauteuil roulant) qui a coûté 900$ à faire réparer.»

Pierre Legault précise qu’il a fait une demande d’indemnisation à la STM, qu’il a rempli tous les formulaires qu’on lui a demandés, mais on refuse de l’indemniser.

«Ils me disent maintenant que ce n’est plus de leurs troubles, qu’ils ne payent plus là-dessus, et que ce n’est pas leur problème. Moi je suis pris avec ça et ça date du 28 juillet, là on est rendu en novembre», détaille M. Legault, dont les moyens financiers sont limités.

Même s’il a perdu confiance, il n’a pas le choix d’emprunter le transport adapté pour se déplacer.

Il évalue ses recours, et songe à mettre en demeure la société de transport.