200 millions $ investis à Place Ville Marie

Ivanhoé Cambridge injectera 200 millions $ pour revamper l’esplanade et la zone commerciale de Place Ville Marie, à Montréal.

Ces travaux, qui seront réalisés d’ici 2019, s’inscrivent dans le projet Nouveau-Centre d’Ivanhoé Cambridge, qui s’est engagée à investir 1 milliard $ dans ses différentes propriétés du centre-ville de la métropole.

L’ambition du bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec est de faire de l’esplanade de Place Ville Marie une grande place publique et une destination prisée par les Montréalais. Les promoteurs veulent en quelque sorte désenclaver les lieux en reconnectant le boulevard René-Lévesque Ouest et le Fairmount Le Reine Elizabeth avec l’avenue McGill College, qui est partie prenante de la Promenade fleuve montagne.

Pour mener ce projet à bon port, Ivanhoé Cambridge a fait appel à l’expertise de deux firmes montréalaises, soit Menkès Shooner Dagenais Létourneux Architectes et Sid Lee Architecture. Cette dernière avait par ailleurs annoncé la semaine dernière que ses 350 employés s’installeraient à Place Ville Marie au début de 2019, dans un campus de 61 000 pieds carrés.

«Place Ville Marie, c'est le cœur du centre-ville de Montréal. L'esplanade deviendra un des grands lieux de rassemblement urbain de Montréal, proposera une programmation culturelle et des activités expérientielles à la hauteur des grandes métropoles internationales», a dit jeudi Bernard Poliquin, vice-président principal, Bureaux, Québec d'Ivanhoé Cambridge, par communiqué.

On créera d’abord un pavillon de verre pour remplacer les quatre lanterneaux actuels de l'esplanade. Cela permettra de faire entrer abondamment la lumière au cœur de la galerie marchande de 187 000 pieds carrés, en plus de permettre l’accès aux passants et aux travailleurs. Un «escalier monumental» reliera pour sa part l’esplanade à l’axe central de l’avenue McGill College, ce qui occasionnera le déplacement des accès aux stationnements souterrains.

Pour ce qui est de la galerie marchande, l’«offre commerciale sera repensée et l'expérience culinaire sera rehaussée», a-t-on précisé, tout en soulignant que les façades du 2-3 Place Ville-Marie seront remplacées.

Le projet Nouveau-Centre d’Ivanhoé Cambridge et son 1 milliard $ d’investissements a permis jusqu’ici de retaper de fond en comble le Fairmont Le Reine Elizabeth, la nouvelle Maison Manuvie qui sera inaugurée le 27 novembre et le Centre Eaton, dont les travaux se poursuivront jusqu’en 2020.

Place Ville Marie en quelques chiffres...

• Construite de 1958 à 1962 au coût de 80 millions $

• Superficie brute: 3,4 millions de pieds carrés

• Bureaux: 2,42 millions de pieds carrés

• Galerie marchande: 187 000 pieds carrés

• Stationnement: 930 espaces

• 5 édifices et une galerie marchande

• Achalandage: environ 365 000 visiteurs par semaine ou 19 millions par année

• 10 000 occupants

• 150 locataires

• Investissements effectués depuis 10 ans: plus ou moins 160 millions $

• Tour principale: 616 pieds, 47 étages et le 3e point le plus haut de Montréal

• 1013 marches d'escalier pour arriver au sommet

• 8 minutes 11 secondes: record d'ascension des marches par un pompier de Montréal

• 52 ascenseurs et 20 escaliers mécaniques

• Plus de 95 370 ampoules écoénergétiques

• 261 km de tuyauterie, soit la distance entre Montréal et Québec

• Environ 317 000 têtes de gicleurs

• 13 054 fenêtres au total

Source: Ivanhoé Cambridge