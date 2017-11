Ajout d'implants fessiers, transfert de gras et même des injections de silicone illégales: les Québécoises sont prêtes à tout pour ressembler à leurs idoles.

Trop plates, trop flasques ou tombantes: de plus en plus de femmes (aussi des hommes, mais nous emploierons le féminin) désirent avoir des fesses plus bombées et arrondies.

Oubliez la taille zéro, les arrière-trains volumineux sont plus tendances que jamais. Après avoir rythmé leur vie entre le centre de conditionnement physique et les régimes, plusieurs se tournent maintenant vers ce qu'elles appellent «une solution miracle».

C'est le cas d'Ocean Bonneau. La jeune femme de 26 ans vient de passer sous le bistouri pour un lifting brésilien.

Elle considère cette modification corporelle comme une simple visite chez le coiffeur: «Tu changes juste quelque chose que tu n'aimes pas, c'est comme teindre ses cheveux», affirme la résidente de Gatineau.

Elle explique que la chirurgie esthétique était le meilleur moyen d'obtenir les résultats escomptés et que ça lui a redonné confiance en elle.

Cette tendance, qui s'est multipliée à l'échelle mondiale, gagne maintenant le Québec. Il n'existe pas de statistiques officielles pour documenter le phénomène, mais les différentes associations liées au domaine de la chirurgie esthétique se réfèrent aux chiffres de la Société américaine de chirurgie esthétique. Déjà en 2014, la demande avait explosé et les chiffres témoignaient d'une hausse de 86% par rapport à 2013.

Dans le cabinet privé de la Dre Patricia Berbari,on s'étonne encore de l'engouement. Avant on venait essentiellement pour des augmentations mammaires, des interventions au visage ou des liposuccions.

Aujourd'hui, les clientes se bousculent aux portes de la clinique pour un remodelage des fesses.

«La demande est assez croissante pour avoir dépassé les augmentations mammaires qui étaient la chirurgie numéro un», déclare le Dr Berbari.

Sa clientèle est constituée principalement de jeunes femmes dans la fin vingtaine ou de femmes dans la cinquantaine. «Ce sont des dames qui veulent être plus sexy dans leur petite robe noire en soirée», mentionne-t-elle.

Interventions risquées

Quand on confie ses fesses à un chirurgien, deux avenues sont possibles: soit le transfert de gras, donc une liposuccion suivie de la réinjection dans les fesses de cette graisse, ou encore l'ajout d'implants fessiers.

Mais il faut être prêt à souffrir pour être belle, car ces interventions n'ont rien d'anodin. Comme toutes les interventions chirurgicales, il y a des risques.

«Injecter une aussi grande quantité de gras peut accroître le risque d'embolies pulmonaires et d'embolies graisseuses», précise la chirurgienne.

Elle ajoute: «C'est une chirurgie qui peut avoir beaucoup de complications et des complications sérieuses. Il doit y avoir une investigation au niveau de la santé qui doit être faite».

Mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. L'enquête de «J.E.» a permis de mettre en lumière un procédé obscur derrière ce phénomène.

Il consiste à se faire injecter du silicone industriel ou de l'huile minérale dans les fesses à l'aide de seringues fixées à un fusil de calfeutrage qu'on trouve sur le marché noir ou dans les quincailleries au coin de la rue.

Bien qu'illégale, mais surtout dangereuse, l'injection de substances illicites dans les fesses ne cesse de faire des victimes partout dans le monde.

Même à Montréal...

«Ma blonde s'en est fait injecter il y a deux ans. Elle n'avait pas les moyens d'aller voir quelqu'un de qualifié», a déclaré Jean-Michel.

Cet homme connaît bien le milieu et a expliqué aux journalistes que «trouver un médecin, une infirmière ou quelqu'un prêt à se substituer à ce rôle pour faire une injection illégale dans les fesses c'est un peu comme chercher de la drogue. Pour en trouver, il faut avoir une référence ou du bouche-à-oreille».

C'est ainsi que l'équipe est allée à la rencontre de proches de victimes de cette mode.

«Elle a dû aller se faire enlever ce silicone parce qu'elle a eu de l'infection et ces fesses devenaient toutes bleues.» «La fille amenait ses seringues dans la chambre d'hôtel, mettait une culotte montante et injectait».

Ce sont quelques-uns des témoignages recueillis par notre équipe.

Nulle substance, pas même le silicone médical, n'est complètement sûre pour une injection en grande quantité.

Santé Canada n'autorise aucun produit à des fins d'injections dans les fesses. Les indications actuelles pour les agents de remplissage dermique permis au Canada sont limitées aux zones faciales, au cou et aux mains, précise le ministère.