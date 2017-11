Choc pour une femme endeuillée

Une femme de Lévis a eu toute une surprise lorsqu’elle s’est présentée dans un salon funéraire pour une soumission et qu’elle s’est aperçue que le corps de sa mère s’y trouvait déjà.

Le 22 août dernier, Valérie Cerda perdait subitement sa mère Cecilia Valenzuela. La résidente de 62 ans du centre d’hébergement du Fargy, à Beauport, est décédée à l’Hôtel-Dieu de Québec d’une hémorragie interne alors qu’elle soignait une appendicite.

Le jour même du décès, Mme Cerda débute les démarches pour les funérailles. Elle demande une soumission dans un premier salon funéraire, puis elle s’adresse par téléphone au centre funéraire Saint-Charles, succursale de la Coopérative des Deux Rives. On lui dit qu’elle doit se rendre sur place et prend rendez-vous pour le lendemain.

Sur place, Mme Cerda se fait précise. «J’ai été honnête dès le début, je leur ai dit que ma mère n’avait pas d’assurances et que je n’avais pas d’argent.»

Vers la fin de la rencontre, elle se renseigne sur l’éventuel transport du corps vers le centre funéraire. C’est le choc. «Il (le représentant) m’a répondu que le corps était déjà ici. J’ai dit ‘pardon?’. J’ai répondu que ça ne se pouvait pas. Et il m’a dit ‘oui, elle est ici.’»

«Je me suis senti comme s’il riait de moi», raconte Mme Cerda qui répète alors qu’elle n’avait demandé qu’une soumission.

«Il m’a dit qu’on s’était mal compris et que si on ne faisait pas affaire avec eux, il n’allait que nous charger les frais de transfert, 470 $. Je me suis senti obligé de faire affaire avec eux», a raconté toujours estomaquée Mme Cerda qui ne comprend toujours pas que le corps ait pu être transféré sans son accord.

Le représentant n’a pas voulu non plus que Mme Cerda voit une dernière fois le corps de sa mère. «Il me disait que pour cela il fallait absolument qu’elle se fasse embaumer, quelque chose de 900$ de plus. On fait de l’argent sur les gens qui sont décédés et qui sont en détresse», peste Mme Cerda.

Réplique

David Émond, directeur général à la Coopérative funéraire des Deux Rives, ne croit pas à une erreur de la part de son entreprise. «Il y a une série de questions à répondre dans notre système [informatisé] pour vérifier que nous avons les bonnes informations et les autorisations nécessaires. Quand je regarde dans le système, la question ‘’Peut-on récupérer le corps ?’’, a été posée par notre conseiller de nuit, et la réponse est ‘’Oui’’.»

«Nos conseillers sont sensibilisés au fait qu’ils doivent s’assurer d’avoir un consentement qui est explicite. On comprend qu’on est dans un environnement hautement émotif et on fait confiance aux endeuillés lorsqu’ils nous donnent leur autorisation verbale», précise M. Émond, qui ajoute que le coût d’un transport dans ce cas aurait plutôt été de 265 $.

En ce qui concerne l’embaumement, M. Émond invoque que l’article 51 de la loi sur les laboratoires médicaux oblige l’embaumement pour une exposition survenant 18 heures après le décès. «Pour avoir enseigné à des thanatologues, j’ai posé à l’époque des questions au ministère de la Santé et le terme exposé veut dire mettre en présence du public, peu importe le contexte, et ça inclut même un cercueil fermé.»

Rappelant qu’elle n’est pas un ordre professionnel, la Corporation des thanatologues du Québec n’a pas voulu réagir puisque la Coopérative n’est pas un de ses membres. Le Ministère de la Santé et des Services sociaux, qui émet les règles touchant l’industrie, précise pour sa part qu’il n’y a pas de protocole pour le transfert des corps vers un salon funéraire. Il ajoute que sa règlementation débute à la prise en charge du corps.

Les fleurs

Mme Cerda avait réservé la salle où la famille recevait les condoléances pour une période de 60 minutes. Ensuite, une cérémonie d’une trentaine de minute a eu lieu. À la fin, les personnes présentent se sont déplacés jusqu’au cimetière avec les cendres de la défunte. «À notre retour, 30 minutes plus tard, on a vu les fleurs dans le cadre de porte. On m’a répondu que je n’avais réservé la salle que pour une heure et demie», regrettait amèrement Mme Cerda.

«C’est un peu la façon de faire dans toutes les maisons funéraires, estime M. Émond. On met les fleurs près d’une porte pour qu’elles ne soient pas trop loin des véhicules. Une famille qui dit je reviens chercher les fleurs, ça peut être dans 15 minutes comme ça peut être le lendemain matin.»

Des erreurs de l’entreprise sur la couleur des fleurs et l’oublie de la photo pour l’exposition se sont ajoutées à l’expérience de la fille de Mme Valenzuela. «La projection vidéo a bien fonctionné et le prêtre était super gentil, mais pour le reste...»

«Il faut taire le nom du défunt»

Vous voulez obtenir des prix de deux ou trois entreprises funéraires avant de choisir à qui confier la dépouille d’un proche? Il ne faut absolument pas donner le nom du défunt.

«Probablement que la première maison à laquelle ils ont téléphoné a demandé le nom et l’endroit où le défunt se trouvait en prenant pour acquis qu’en obtenant ces informations la famille voulait faire affaire avec eux.» C’est de cette façon qu’a réagi Solange Pelland, chef du bureau de Québec de l’entreprise funéraire Harmonia, lorsque le «Journal de Québec» lui a parlé de l’expérience vécue par Valérie Cerda, sans toutefois mentionné son nom ni l’entreprise avec laquelle elle a fait affaire.

«J’ai donné le nom de ma mère et sa date de naissance», reconnaît Mme Cerda, qui maintient avoir dit qu’elle n’appelait la Coopérative des Deux Rives que pour une soumission. D’ailleurs, elle a rendu visite à une autre entreprise juste avant. «Si on m’avait dit qu’on allait chercher le corps, j’aurais répondu non. On m’a dit qu’on ne faisait pas de soumission par téléphone, j’ai répondu correct, je vais me déplacer.»

Zone grise

«Les gens qui magasinent, c’est de plus en plus la norme, ajoute Mme Pelland. Mais les familles doivent savoir qu’en magasinant, il faut taire le nom du défunt et l’endroit où il se trouve. Avec le nom du défunt et celui de l’hôpital, certains directeurs de funérailles pressés et qui ont faim peuvent s’imaginer qu’ils ont le droit d’aller le chercher.»

«L’entreprise est professionnelle et pose bien la question mais l’autre personne n’a pas conscience de l’impact que ça peut avoir», précise Mme Pelland. Elle estime aussi que le mode de rémunération en partie à commission largement répandu dans le domaine funéraire favorise ce genre de malentendu.

Selon Mme Pelland, l’industrie vit actuellement des difficultés financières. De nombreux nouveaux complexes funéraires ont été construits à coût de millions. La concurrence est aussi de plus en plus féroce, avec notamment de nouveaux joueurs qui proposent des services très simplifiés à faible coût qu’elle compare à de la restauration rapide.

Embaumement

Au sujet de la volonté de Mme Cerda et de son frère de voir le corps de leur mère, Solange Pelland comprend qu’il y ait des frais, puisque cela nécessite un employé et que, par décence, le corps a besoin d’une préparation minimale. Mais une option moins onéreuse que l’embaumement peut être possible dans certains cas.

«Pour une personne ou deux sous supervision, pendant cinq minutes, dans un lieu protégé en s’assurant que le défunt ne sera pas touché, il n’y a pas de nécessité de faire un embaumement. Nous faisons ce genre de présentations régulièrement.»

Elle questionne aussi le fait de réclamer des frais pour l’asepsie dans les cas où le corps a déjà été lavé à l’hôpital ou d’exiger un contenant en bois au lieu de carton pour une crémation.

«Je les comprends, il faut qu’ils puissent vivre, ils répondent encore à un besoin, mais il y a de l’exagération qui ne sert ni la famille, ni le défunt», conclu Mme Pelland.

Constat de décès à distance: un transporteur désigné doit parfois intervenir

Depuis le 14 décembre 2014, les ambulanciers de la région de Québec ne transportent plus systématiquement à l’hôpital les corps des personnes décédées à domicile.

Pour alléger le travail des ambulanciers dans le cas d’une mort naturelle évidente, un constat de décès à distance peut être émis par l’Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d’urgence (UCCSPU). C’est alors les maisons funéraires qui doivent transporter les dépouilles jusqu’à leurs installations.

Par contre, si les services policiers ne sont pas en mesure de rejoindre immédiatement un membre de la famille, c’est le transporteur désigné qui prend en charge le transport et garde le corps jusqu’à qu’un proche se manifeste. Ce transporteur peut aussi avoir le mandat si la famille n’a pas encore fait le choix de sa maison funéraire.

Dans la région de la Capitale nationale, le transporteur désigné est la maison Harmonia. Le coût d’un transport dans ce cas est de 255 $ plus 30 $ pour les premiers 24 heures dans leur morgue. Chaque journée est ensuite facturée 20 $. Si les proches décident ensuite de faire affaire avec une autre entreprise, c’est cette dernière qui facturera les frais de transport vers sa place d’affaire.