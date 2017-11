Des dérapages redoutés pour les manifestations de samedi

Les manifestations qui s’opposeront samedi sur le thème de l’identité font craindre que les violences du 20 août dernier se reproduisent, alors que les mêmes groupes se retrouveront une fois de plus au même endroit, au même moment.

Maxime Fiset, consultant au Centre de prévention de la radicalisation, croit que le scénario d’un «20 août 2.0» est bien réel, malgré les propos rassurants des organisateurs de part et d’autre.

«Je ne pense pas que ça va dépasser le niveau [de violence] du 20 août, quoi qu’on ne peut jamais le prédire, mais c’est sûr que les forces en place vont être à peu près les mêmes», a-t-il observé.

Les groupes identitaires La Meute et Storm Alliance entendent protester sur la colline Parlementaire samedi, à 12 h, contre le forum sur la diversité et le projet de loi sur la neutralité religieuse du gouvernement Couillard. Des contre-manifestants antiracistes et antifascistes sont attendus dans le même secteur.

Selon M. Fiset, des membres de Storm Alliance ont montré une grande hostilité contre les «antifas» sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, des «petits groupes d’extrémistes de gauche» pourraient se joindre au rassemblement adverse et chercher à provoquer les participants de la première manifestation, analyse-t-il.

Porte-paroles rassurants

En août, la présence de casseurs parmi les contre-manifestants avait mené à des scènes de vandalisme et de violences, forçant les membres de La Meute à se retrancher dans un stationnement pendant des heures.

Cette fois, La Meute entend prendre la rue «à l’heure et à l’endroit prévus», a indiqué Sylvain Brouillette. Le porte-parole martèle que s’il y a des dérapages, ils ne viendront pas des siens. «La seule chose qui ne serait pas acceptable pour nous serait que des membres soient attaqués physiquement», a-t-il mentionné.

Le porte-parole du camp adverse, Simon Pouliot, parle d’un «rassemblement populaire» pour contrer les idées «racistes» de La Meute, mais refuse de se prononcer sur la violence. «On n’appelle pas à la violence, mais on ne peut pas la condamner parce qu’on ne peut pas la contrôler», a-t-il dit.

«Prenez votre gaz égal»

De son côté, après avoir invité La Meute et les antifascistes à «aller se faire voir ailleurs», en août, Régis Labeaume leur a cette fois conseillé de prendre «[leur] gaz égal».

«J’espère qu’ils vont faire le moins de dégâts possible parce que, nous autres, ça nous coûte cher», a dit le maire de Québec sur LCN.

Par ailleurs, la police de Québec a assuré que ses effectifs seront présents en nombre suffisant pour assurer la sécurité des manifestants et des membres du Parti libéral du Québec qui seront réunis au centre des congrès situé tout près.