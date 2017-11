La saison de ski lancée ce week-end dans la grande région de Québec

La saison de ski commence vendredi dans la région de Québec.

Trois stations seront ouvertes cette fin de semaine. Le Relais et Stoneham ouvriront dès 16 h vendredi, alors que le Mont-Sainte-Anne lancera ses activités samedi matin dès 8 h 30.

Malgré la pluie verglaçante et un redoux mardi, les dernières accumulations de neige n’ont pas été affectées. Les équipes ont été en mesure de poursuivre l’enneigement.

La météo s’annonce plutôt moche samedi avec un thermomètre à la hausse jusqu’à 5 °C avec un peu de pluie. La journée de dimanche devrait être mieux avec -1 °C et du soleil.

Trois pistes pourront être dévalées à Stoneham, dont la pente-école.

La station du Mont-Sainte-Anne ouvrira quant à elle une piste de son versant nord, la Quanik, possiblement deux si la météo continue de collaborer.

Au Lac-Beauport, la piste no 1, la pente-école no 4 et un parc à neige temporaire aménagé au bas de la piste no 7 seront ouverts.

De son côté, le Massif de Charlevoix pourrait ouvrir la semaine prochaine.