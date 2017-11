Le duo Québec-Montréal est toujours vivant

Le duo des maires de Québec et Montréal est toujours présent et toujours aussi fort, ont assuré Régis Labeaume et Valérie Plante au cours de leur première rencontre à l’hôtel de ville de Montréal, jeudi.

«On s’aime!» ont lancé en coeur devant les journalistes le maire de Québec et la nouvelle mairesse de Montréal dans un éclat de rire jeudi après-midi.

Régis Labeaume et l’ancien maire de Montréal, Denis Coderre, avait mis fin à une rivalité Québec-Montréal, il y a quatre ans, en développant une relation très amicale dans leurs rencontres.

«Les gens se demandaient après les élections si le duo maire de Montréal-maire de Québec allait tout d’abord exister, perdurer, a expliqué Régis Labeaume jeudi après-midi. Je veux dire à tout le monde que non seulement il perdure, mais il est déjà très fort. Je suis très heureux de savoir que Mme Plante veut continuer une espèce de tradition qu’on a créée il y a 4 ans. J’ai très confiance en Valérie. Et je l’aime déjà en passant.»

Le maire de Québec a reconnu que la défaite de Denis Coderre l’avait attristé, tout comme celle d’autres maires à travers la province.

«Ceci dit, il faut mettre ça derrière nous, a-t-il ajouté. J’ai dit à Valérie que c’est spectaculaire ce qu’elle a fait. Sa victoire est à documenter. Ce que tout le monde a découvert de Valérie, c’est l’authenticité. On n’est pas du monde compliqué, on va bien s’entendre.»

Y aura-t-il tout de même une petite rivalité entre Québec et Montréal. «On attend le hockey», a répondu en riant Mme Plante. «Je trouve que ce serait le bon moment qu’on ait un club, a ajouté Régis Labeaume. Le vôtre va tellement mal que ça serait le temps.»

Dossiers à suivre

La mairesse de Montréal a indiqué qu’elle et son homologue de Québec ont déjà des dossiers sur lesquels ils souhaitent travailler dans les prochaines semaines, tels que l’habitation et la mobilité.

Les deux s’entendent pour dire que leur but commun sera de s’assurer que le Québec reçoive sa part du gâteau dans le financement fédéral en matière de transports.

«On ne va pas faire compétition entre Québec et Montréal là-dessus, il n’est pas question, a lancé M. Labeaume. On sait ce que nos collègues du Canada anglais ont comme projets. Si on finance tout ça, il n’y a pas suffisamment d’argent. On va tenter de faire en sorte que le Québec ait sa part et Montréal est incontournable.»