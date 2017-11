L’étiquette «Québec» favorise l’achat de produits d’ici

Le logo «Fabriqué au Québec» avec la fleur de lys apposée sur certains produits influencerait 83 % des consommateurs à l’acheter, selon le Baromètre 2017 que vient de publier l’Observatoire de la consommation responsable de l’UQAM.

Lorsqu’un consommateur découvre, par exemple, qu’un meuble est fabriqué ici, il sera davantage enclin à l’acheter plutôt qu’un produit similaire fabriqué ailleurs. Un consommateur sur deux considère qu’il s’agit du critère d’achat le plus important.

Le logo «Fabriqué au Canada» a presque autant de portée (1 % de moins que celui du Québec). Celui des États-Unis ne crée de l’intérêt que pour 35 % des acheteurs; celui de la Chine 9 %.

Les acheteurs de meubles québécois préfèrent donc les produits locaux, même si le Québec ne fait pas partie des pays normalement réputés pour leur design, comme l’Italie ou la Suède, ou pour leurs bas prix, comme la Chine.

Cette donnée est importante puisque 30 % des consommateurs québécois ont acheté un meuble au cours des 12 derniers mois.

Consommation locale

Le Baromètre indique que la consommation locale a augmenté – en général au Québec en 2017 – de 0,7 point, comparativement à 2016.

Les Québécois sont surtout très friands des plateformes de consommation collaborative. Ainsi, 46 % des Québécois ont utilisé Kijiji, Facebook, LesPAC ou Craigslist.

De plus, 22 % ont utilisé des plateformes internet pour échanger des produits et services dans le logement, le covoiturage, le cojardinage et le financement collaboratif.

Fait à noter, 15 % ont utilisé des services en ligne comme Airbnb et Couchsurfing, ou d’achats groupés.

Autre fait à noter, en 2017, un Québécois sur deux a acheté un produit équitable plutôt que traditionnel lorsqu’il en avait l’occasion.

Et 46 % ont acheté un produit ou un service dont une partie du prix est reversé à une cause humanitaire.

Entreprises responsables

Cette année encore, les consommateurs ont été sondés sur leur choix d’une entreprise reconnue pour son respect des droits des employés et des clients, sa protection de l’environnement et son implication sociale et communautaire.

Cascades se retrouve encore en haut de la liste des marques et des entreprises les plus responsables.

Les cinq marques jugées les plus responsables

1. Cascades

2. Canadian Tire

3. Desjardins

4. Attitude

5. Kraft

Les cinq entreprises jugées les plus responsables

1. Cascades

2. Desjardins

3. Tim Hortons

4. IGA

5. Hydro-Québec

Source: Baromètre 2017 de l’Observatoire de la consommation responsable de l’UQAM