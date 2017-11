L’ex-numéro 2 de Laval risque 10 ans de radiation

L’ex-numéro 2 de la Ville de Laval pourrait être radié 10 ans par l’Ordre des ingénieurs pour son implication dans le système de collusion dirigé par le maire Gilles Vaillancourt.

Claude Asselin n’était pas présent jeudi devant le conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs (OIQ) puisqu’il a été condamné le mois dernier au criminel à une peine de prison de deux ans moins un jour.

C’est donc son avocat, Me Gérard Soulière, qui a plaidé coupable en son nom à cinq chefs d’accusation, après entente avec le syndic de l’OIQ.

M. Asselin, qui a été directeur général de la Ville de Laval de 1988 à 2006, reconnaît avoir participé à un système de partage de contrats entre firmes de génie.

Le syndic adjoint de l’Ordre, Bernard Pelletier, a expliqué en détail le système collusionnaire et le rôle « subtil, mais important » de Claude Asselin.

À partir de 2002, Laval a organisé la répartition des contrats. « Le maire Vaillancourt disait à M. Asselin quelle firme gagnait quel contrat, dit M. Pelletier. M. Asselin communiquait ensuite avec le directeur du service de l’ingénierie de la Ville, Claude

De Guise, qui informait la firme gagnante. Celle-ci se chargeait ensuite de communiquer avec les firmes perdantes pour qu’elles produisent des soumissions de complaisance. »

M. Pelletier a rappelé qu’à Laval une ristourne de 2 % était versée à la fin de travaux par les firmes au parti du maire Vaillancourt.

« Laval se distingue par la très forte implication de ses hauts fonctionnaires, MM. Asselin et De Guise, dans le système de collusion, affirme M. Pelletier. Ce système était bien rodé et efficace. »

Le syndic adjoint est également revenu sur une autre affaire, datant de 2010, alors que M. Asselin travaillait pour la firme Dessau.

Pot-de-vin

L’entreprise SOGEP, filiale de Dessau, était sur le point d’obtenir un contrat de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, lorsque l’attaché du maire de Michael Applebaum a demandé à M. Asselin un pot-de-vin de 25 000 $. Celui-ci a transmis la demande à son patron Jean-Pierre Sauriol, qui a refusé, avant que le numéro 2 de la firme, Rosaire Sauriol, n’accepte de verser l’argent.

« Comme professionnel, M. Asselin aurait dû refuser sur-le-champ la demande », insiste M. Pelletier.

Selon la recommandation conjointe des parties, une radiation de 10 ans est demandée. Pour l’avocat du syndic, Me Jean-François Corriveau, « une radiation de 10 ans pour un homme âge de 74 ans équivaut à une radiation permanente ».

Qui est Claude Asselin?

Il est engagé à la Ville de Laval en 1969.

Il devient directeur général de la Ville en 1988.

Il quitte la Ville de Laval et devient responsable du développement des affaires de la firme de génie Dessau en 2006.

En mai 2013, il est arrêté par l’UPAC dans le cadre de l’opération Honorer et accusé, comme l’ex-maire Gilles Vaillancourt et l’ex-chef de l’ingénierie Claude De Guise, de gangstérisme, fraude et corruption dans les affaires municipales notamment.

En octobre 2017, il plaide coupable de fraude, complot et corruption dans les affaires municipales et est condamné à deux ans moins un jour de prison, ainsi que deux ans de probation.