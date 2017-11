Mandat d'arrêt émis contre la «dame aux sushis»

La femme soupçonnée d'être à l’origine d’une centaine de fraudes dans différents restaurants de la région est activement recherchée par le Service de police de la ville de Québec (SPVQ) et fait l’objet d’un mandat d’arrestation.

La femme dans la cinquantaine, qui est sous mandat d’arrestation depuis le 15 novembre dernier, fait face à 18 chefs d’accusations de fraude, survenus dans des restaurants de la région de Québec.

En plus d’avoir visité les régions de Québec et Lévis en octobre dernier, la femme de Brossard se serait aussi rendue dans plusieurs restaurants de Granby, Victoriaville, Thetford Mines et de Beauce au cours des derniers mois.

Chaque fois, elle aurait prétendu s’être étouffée avec un morceau de pellicule de plastique, dissimulé dans la nourriture. Selon les nombreux témoignages obtenus par Le Journal, elle aurait réussi à obtenir des remboursements de plusieurs centaines de dollars, sans facture à l’appui, en menaçant de salir la réputation des établissements sur les réseaux sociaux.

Le propriétaire du restaurant La Galette Libanaise, qui a porté plainte au SPVQ après s’être fait arnaquer, avait publié la photo de la présumée fraudeuse sur les réseaux sociaux, amenant une centaine d’autres restaurateurs à la dénoncer publiquement. Au total, 18 d’entre eux ont porté plainte à la police.

Les vols commis auraient une valeur de 30 $ à 150 $.