Mort de Clément Ouimet: les procédures pour ramener l’automobiliste au Québec pourraient être longues et coûteuses

L’automobiliste qui a fait une manœuvre illégale sur le chemin Camilien-Houde sur le Mont-Royal, tuant du même coup le jeune cycliste Clément Ouimet, le 4 octobre dernier, pourrait devoir répondre à des accusations de négligence criminelle.

Le défi des autorités risque toutefois d’être celui de ramener l’automobiliste fautif originaire de la Californie devant les tribunaux canadiens.

Le conducteur américain a effectué un virage en demi-tour illégal sur la voie Camillien-Houde alors que Clément Ouimet descendait la côte abrupte en vélo dans la même direction.

Le jeune cycliste de 18 ans a alors percuté de plein fouet le VUS et a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

Le Québec Matin s’est entretenu avec l’avocat Jean-Pierre Rancourt, sur la suite des procédures.

Question : Pourquoi il a fallu autant de temps aux policiers pour déposer le dossier au DPCP?

Réponse : J’ai du mal à comprendre pourquoi ç’a été aussi long. Il me semble que l’enquête a été rapide, il n’y a pas 56 témoins à rencontrer. Le DPCP devra déterminer s’il y a eu négligence criminelle. Pour ce faire il faut déterminer si le geste a été déréglé ou téméraire à l’endroit de la sécurité ou la vie d’autrui.

Q : C’est un américain qui est impliqué. Lorsque des Québécois doivent répondre à la justice aux États-Unis, les conséquences sont beaucoup plus graves.

R : Là-bas lorsqu’un accident comme ça arrive, on arrête l’individu immédiatement. On le remet en liberté avec un cautionnement en argent pour s’assurer qu’il va revenir. Alors ici, on parle d’un Américain qui conduisait le véhicule, il est retourné chez lui, il n’a pas été arrêté, il n’a pas eu de promesse de comparaître, pas de cautionnement.

Q : Si on décide de l’accuser, comment on va procéder?

R : Il va falloir qu’on le fasse venir au Québec, est-ce qu’il va vouloir venir? S’il ne veut pas, il va falloir procéder par une requête en extradition, ce qui est extrêmement couteux. Je ne dis pas que ce n’est pas la bonne façon de procéder, parce qu’évidemment arrêter quelqu’un sans qu’on ait fait l’enquête, ce n’est pas correct. Sauf que quand c’est un étranger, on devrait prendre des procédures immédiatement.

Q : Pourquoi les autorités l’ont-elles laissé partir librement?

R : Ici au Canada, on n’arrête pas quelqu’un tant et aussi longtemps qu’on n’a pas convaincu, qu’on n’a pas de motifs probables et raisonnables de croire qu’une accusation de négligence criminelle peut être portée. On a agi envers cet Américain comme on agit envers n’importe quel Canadien ou Québécois. Les requêtes pour le ramener, s’il n’est pas volontaire, sont extrêmement longues et coûteuses.

Q : Donc il a fait une manœuvre illégale où c’était interdit de le faire, il a causé la mort d’un jeune cycliste, est-ce qu’il a une défense ce conducteur selon vous?

R : Est-ce que la manœuvre illégale est suffisante pour l’accuser de négligence criminelle? C’est-ce que le DPCP va étudier, mais ça ne me surprendrait pas que cette accusation soit portée dans ces circonstances-là.