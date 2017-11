«On nous a menti»: les proches des marins du sous-marin disparu en colère

«On est en colère, on nous a menti», s'énerve Itati Leguizamon, à qui l'on vient d'annoncer qu'une explosion est à l'origine de la disparition du sous-marin argentin où se trouve son mari.

Comme les autres proches des 44 membres d'équipage, l'épouse de German Suarez, opérateur sonar sur le San Juan, est en état de choc. Pleurs, désespoir, colère: les nerfs lâchent à l'annonce de la nouvelle, après une semaine à guetter le moindre signe d'espoir.

«Je me sens trahie, comment peuvent-ils se rendre compte de ça que maintenant? On nous a manipulés», poursuit-elle, au bord de la crise de nerfs.

«Ils ne nous disent pas qu'ils sont morts, mais qu'ils sont à 3000 mètres de fond. Que faut-il en déduire?», ajoute Itati.

L'explosion, entendue par des stations hydroacoustiques puis analysée, est dorénavant la seule piste envisagée par la marine argentine pour expliquer la disparition le 15 novembre du sous-marin, dans une zone où la profondeur est en fait de 200 à 350 mètres.

Une proche d'un sous-marinier s'avance abattue vers les journalistes, s'écroule en pleurs et repart, incapable de prononcer le moindre mot.

«En apprenant la nouvelle (...), les gens sont devenus très agressifs», raconte la femme de German Suarez à propos du drame qui s'est joué à huis clos, dans l'enceinte de la base.

«Ils ont fait des recherches pour se faire bien voir, car ils ont laissé naviguer une merde. En 2014 (le San Juan) avait déjà eu des problèmes pour remonter à la surface».

«Il était prêt à mourir. Il se confessait toujours et était en paix», conclut Itati, mariée avec German depuis deux ans.

Jessica Gopar, l'épouse de Fernando Santilli, électricien de 35 ans à bord du San Juan, fond en larmes en sortant de la base de Mar del Plata: «c'est la première fois que je me rends à la base navale et j'apprends que je suis veuve».

«C'était mon grand amour, sept ans fiancés avant de se marier, 13 ans d'amour et un enfant qu'on a eu du mal à avoir, lâche la jeune femme. Et comment je vais dire à mon fils qu'il n'a plus de père?».

Stefano, un an, a appris à dire «papa» en son absence, raconte Jessica dans une émouvante lettre postée mardi sur Facebook.

«Ils sont tous morts, c'est la première chose que j'ai pensée» en apprenant pour l'explosion, raconte-t-elle. Entre ses mains, elle tient une pancarte avec la photo de leur fils.

Dessins d'enfants, icônes religieuses, messages de soutien et drapeaux argentins ont été accrochés au grillage qui délimite le périmètre du site militaire.

Tout de suite après l'annonce, «on m'a donné un verre d'eau et un médicament pour la pression, c'est tout», poursuit Jessica, avant de lâcher, à nouveau en pleurs, «je ne veux pas d'une plaque disant 'Les héros du San Juan'».

Non loin, Julian Colihuinca, 19 ans, inscrit au marqueur un message de soutien sur un drapeau en plastique acheté peu avant: «Courage aux familles des 44».

«Je suis le fils d'un nageur de combat, la tragédie nous touche de près. J'ai déjà croisé la plupart des membres de l'équipage», explique-t-il à l'AFP en accrochant aux grilles son message.

La nouvelle de l'explosion laisse peu d'espoir de retrouver des survivants.

«C'est une tragédie qui va rester dans l'Histoire», juge Hugo Daniel, 43 ans, qui passe par là à vélo. «Les machines, ça vous lâche. Les gens à bord du sous-marin savaient ce qu'ils risquaient», déclare cet homme, rappelant que «dans cette base, durant la dictature (1976-1983), on torturait».

Le drame redouté n'émeut pas outre mesure les Argentins, loin d'être en communion avec leurs forces armées. La répression du temps de la dictature a laissé des traces.

«Centre clandestin de détention», peut-on encore lire sur une plaque.