Profiter intelligemment du Cyber lundi

Avec la première neige tombée vient rapidement l’angoisse du magasinage des Fêtes. C’est généralement le moment où une infolettre vous rappelle l’existence du Vendredi fou et du Cyber lundi. Votre tension descend alors un peu. Comment tirer le maximum du Cyber lundi avec un minimum d’efforts ?

Qu’est-ce que le Cyber lundi ?

Depuis 2005, le Cyber lundi est la réponse des boutiques en ligne au Vendredi fou des détaillants physiques, une « tradition » américaine qui remonte aux années 50.

Premier point positif du Cyber lundi ? Pour en profiter, il suffit de ne pas sortir de la maison et de parcourir les sites web de vos détaillants préférés dès minuit ce dimanche soir.

Il existe toutefois quelques outils technos pratiques pour maximiser vos économies.

Faites fructifier vos dépenses

Commencez par visiter les sites web offrant des remises en argent sur vos achats comme Ebates Canada et Amikash. Il suffit d’y créer un compte et de cliquer sur le lien de votre détaillant préféré pour y être redirigé. Une ristourne sur vos achats vous sera ensuite envoyée, laquelle peut atteindre 8 % lors du Cyber lundi. Pour le Québécois moyen prévoyant dépenser 342 $ cette fin de semaine, il s’agit d’une remise de 27,36 $ !

Vous collectionnez les miles ? Le site web d’Aeroplan offre également de vous rediriger vers les plateformes de ses partenaires et multiplie vos miles au passage.

Chassez les rabais sur mobile

Vous savez ce que vous cherchez et ne voulez pas perdre de temps ? Plusieurs applications mobiles comme Flipp, Reebee et DealNews analysent les circulaires et vous permettent d’y faire des recherches de produits. Les applications permettent aussi de feuilleter ces circulaires sur votre mobile et de sauvegarder les offres qui vous intéressent afin d’aller droit au but quand lundi arrivera.

Petit bémol, la navigation dans les circulaires n’est pas toujours fluide. La recherche se limite également aux grandes bannières (Amazon, Canadian Tire, Best Buy et la plupart des épiceries et pharmacies). Si vous cherchez à acheter local, vous risquez donc de ne pas y trouver votre compte. Mais l’option demeure intéressante pour les grandes surfaces et les appareils électroniques.

L’infolettre, un incontournable

Comme les marques désirent avant tout fidéliser leurs clients, rien ne surpasse encore le simple fait de vous abonner aux infolettres et aux pages Facebook de vos détaillants préférés. Certains risquent même de vous envoyer des offres exclusives ou un accès prioritaire aux rabais les plus courus.

Profiter des politiques

Comme le reste de l’année, plusieurs détaillants vous rembourseront la différence s’ils proposent une meilleure offre dans les 30 jours suivant votre achat. En achetant tôt et en demeurant alerte, vous pourrez donc vous assurer de profiter du rabais le plus avantageux de novembre.

Certains détaillants, incluant Simons, Frank+Oak et Amazon, offrent aussi une politique de retours étendue. Vous pourrez ainsi y retourner un achat fait en novembre jusqu’à la fin janvier. Informez-vous toutefois de ces politiques auprès de chaque détaillant.

Pas envie de dépenser ? Sachez que ce vendredi est également la journée sans achats !

Conseils

Commencer par établir un budget et une liste de cadeaux à acheter. Et tentez de le respecter.

Prenez-vous à l’avance et inscrivez-vous aux infolettres et pages Facebook de vos détaillants préférés. Vous serez ainsi informés de leurs soldes et pourrez en profiter avant que les stocks ne s’épuisent.

Faites attention aux délais de livraison. La fin de semaine du Vendredi fou surcharge nombre de transporteurs. Assurez-vous donc de compter au moins 2 ou 3 jours de plus que les délais de livraison prescrits par le vendeur si vous avez besoin de vos achats rapidement.