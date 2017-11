Malgré les dépassements de coûts et le retard qu'accuse la livraison de ses deux nouveaux traversiers, le gouvernement du Québec presse Ottawa de redonner de l’ouvrage au chantier Davie.

«C’est maintenant la date limite. Il faut que les décisions se prennent», a signalé le ministre délégué aux Affaires maritimes, Jean D’Amour aux côtés de sa collègue et ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches, jeudi matin.

Le gouvernement du Québec craint qu’environ 800 travailleurs se retrouvent sans emploi d’ici Noël si Ottawa ne confie pas au chantier maritime lévisien un deuxième contrat pour la conversion d’un navire de ravitaillement évalué à 650 M$.

Davie s’apprête à compléter la conversion d’un premier ravitailleur destiné à la Marine royale canadienne, l’Astérix. L’octroi par Ottawa d’un second contrat de conversion de navire, cette fois pour l’Obélix, se fait attendre.

«Si on n’a pas de contrat-là, on tombe dans le vide, et ce n’est pas ce qu’on souhaite. À mon sens, c’est très sérieux, parce qu’il y a peu de choses dans le carnet de commandes», a dit le ministre D’Amour.

Les deux traversiers bientôt livrés

Par ailleurs, Davie tarde toujours à livrer les deux futurs traversiers de Tadoussac qui ont été commandés par la Société des traversiers du Québec (STQ) en 2011.

Les deux navires devaient être livrés il y a deux ans, mais le chantier maritime a dû réviser à quelques reprises les devis mal ficelés de la STQ. Les navires coûteront finalement deux fois plus cher que prévu, soit 250 millions $, alors que le contrat initial octroyé de gré à gré était de 120 millions $.

«On a l’assurance qu’ils vont être livrés au cours des prochains mois, a fait savoir le ministre D’Amour. [...] Je ne peux pas vous donner de moment précis, mais une chose est claire, on parle de quelques semaines, quelques mois. [...] Un premier navire sera livré, et l’autre par la suite.»

Rappelons que pour résoudre le conflit, le ministère de l’Économie a finalement enlevé la gestion du contrat des mains de la STQ.