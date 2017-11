Un ex-DG de Lorraine a abusé de quatre enfants

Un ex-directeur général de la Ville de Lorraine, dans les Laurentides, pourrait être déclaré délinquant à contrôler pour avoir abusé de quatre garçons pendant des années, même lorsqu’il était en poste.

«Il a "scrappé" les vies de plusieurs enfants, pas juste la mienne», a nerveusement expliqué une victime de Roger Lepage, jeudi, au palais de justice de Montréal.

Lepage, 76 ans, avait été arrêté l’année dernière lors d’une opération policière d’envergure contre un véritable «club social de pédophiles». Le jour de la frappe, 15 personnes de partout au Québec avaient été arrêtées et accusées relativement à de la pornographie juvénile.

Durant l’enquête, les policiers ont réalisé qu’il avait abusé de quatre garçons, entre 1995 et 2003, après les avoir appâtés avec des cadeaux, de l’alcool et parfois de la drogue. Cette période chevauche celle où il a été directeur général de la Ville de Lorraine, poste qu’il a occupé pendant 25 ans. Une des victimes de Lepage a expliqué qu’elle n’est plus capable de contrôler ses émotions et qu’elle éprouve de graves problèmes de confiance.

Lepage semble n’avoir ni remords ni empathie pour les garçons qu’il a traumatisés, selon des rapports d’experts. Le seul facteur atténuant est qu’il a plaidé coupable, croit Cynthia Gyenizse de la Couronne.

«Il a plaidé coupable, il veut se concentrer sur sa réhabilitation et s’améliorer», a commenté l’avocate de la défense Mia Manocchio.

Les parties ont suggéré une peine de cinq années de pénitencier et qu’il soit déclaré délinquant à contrôler pendant cinq ans. Lepage sera fixé sur son sort le mois prochain.