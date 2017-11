Une patinoire éphémère à 5,6 M$ sème la controverse

Une patinoire temporaire et dispendieuse, qui prendra place devant le parlement à Ottawa, sème la controverse.

Cette dépense du fédéral de 5,6 millions pour les 150 ans de la Confédération est loin de faire l'unanimité.

Cette somme importante comprend l'aménagement de la patinoire, le système de réfrigération, les gradins, mais également les coûts de transport de ladite patinoire vers une communauté canadienne l'an prochain.

Une partie du montant est également alloué aux frais de déplacement pour un tournoi de hockey avec des jeunes joueurs de partout au pays.

Initialement, la patinoire ne devait être devant le Parlement que pendant vingt-six jours seulement, du 7 décembre au 1er janvier.

Devant le tollé de protestations, la ministre du Patrimoine a annoncé des changements. La patinoire sera accessible au public jusqu'à la fin du mois de février, a précisé Mélanie Joly sans toutefois donner de détails sur la facture totale.

L'opposition dénonce cette dépense considérée comme une «gaspille de fonds publics» et «frivole».

Nombreux règlements

Pas de bâtons de hockey, pas de rondelles, pas de pirouettes et surtout, pas de courses ou de jeux de groupe. Les familles vont devoir s’en tenir à patiner en rond sur la patinoire.

Les règlements sont clairs: «les bâtons et/ou les rondelles de hockey sont interdits », peut-on lire sur le site de cette nouvelle patinoire, inaugurée en grande pompe par la ministre du Patrimoine Mélanie Joly hier. Pourtant, un montage photo sur la page frontispice du site montre de nombreuses personnes qui jouent au hockey

«Les jeux robustes, la vitesse, le patinage artistique, les jeux multi-joueurs (par exemple, les courses et le jeu du chat et de la souris), le langage grossier et les comportements inappropriés ne seront pas tolérés », ni «l’utilisation de cellulaires ou appareils électroniques».

La liste de règlements et interdictions est quasiment plus longue que la période d’ouverture de cette patinoire éphémère, qui est l’un des nombreux projets pour célébrer le 150e anniversaire du Canada.

Selon le gouvernement, un maximum de 40 000 Canadiens pourront donc y chausser leurs patins lors des centaines d’heures de patinage libre.

- Avec la collaboration de Christopher Nardi