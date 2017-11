Vol d'armes de poing: un homme bien connu des policiers écope de sept ans de pénitencier

La police de Saguenay a réussi à élucider un important vol d'armes de poing survenu en septembre dernier au commerce Ecotone Espace Nature. Bien connu des milieux policiers, Dave Fortin, 40 ans, a été accusé jeudi relativement à ce délit. Il a avoué les faits et plaidé coupable aux trois chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Il a même reçu sa sentence sur le champ, écopant de sept ans de pénitencier.

Le 3 septembre dernier, Fortin s'est introduit à l'intérieur du magasin de l’arrondissement de Chicoutimi, qui était fermé, pour y dérober 24 armes de poing. Il a dû fracasser la vitre du présentoir pour s’emparer des armes à feu.

Les caméras de surveillance du commerce ont capté des images le montrant en train de ramper au sol pour éviter de déclencher le système d'alarme.

La Sécurité publique de Saguenay confirme que trois des armes volées ont été retrouvées dans le secteur de Montréal lors d'opérations menées par des policiers de la Sûreté du Québec. Leur numéro de série a permis de les récupérer, mais l’enquête policière se poursuit puisque 21 des armes dérobées demeurent introuvables.

Individu bien connu des policiers

Dave Fortin possède une longue feuille de route en matière de criminalité. Il a de nombreux antécédents de vols et d'introductions par effraction dans des résidences et des commerces. Il s'était même évadé de la prison de Chicoutimi en 2008.

«C'est un individu qui en est quand même à sa cinquième ou sixième sentences au niveau fédéral. C'est quelqu'un qui a une bonne feuille de route. Là, on parle d'une introduction par effraction avec approvisionnement d'armes à feu. Ce n'était pas dans le but précis de commettre des crimes. Il n'a même pas fait d'argent avec ça. Il a fait ça pour rendre service à quelqu'un. Sept ans de pénitencier pour rendre service à quelqu'un, c'est comme un non-sens», a affirmé son avocat, Me Charles Cantin, à la sortie de la salle de cour jeudi.

Me Cantin ne semblait pas d'ailleurs pas d'accord avec la décision de son client de vouloir régler aussi rapidement le dossier. «C'est quelqu'un de très franc, qui assume ses responsabilités comme pas grand monde le fait», a-t-il ajouté.

Un certain soulagement

Le propriétaire du commerce Ecotone Espace Nature a poussé un soupir de soulagement en apprenant la condamnation de Fortin, qui était d'ailleurs déjà détenu dans le cadre d’un autre dossier.

Il n'a pas souhaité accorder d'entrevue à la caméra, mais a affirmé que cet événement a causé du tort à son commerce. Le dossier ne serait toujours pas réglé avec les assureurs. Il n'a donc pas encore été en mesure de se refaire un inventaire d'armes de poing, des articles très coûteux.

Il a cependant indiqué qu’il s'est assuré, dès le lendemain du vol, de revoir toute la surveillance et la sécurité dans son magasin.