Alexander Skarsgard passe Thanksgiving à l’hôpital au Québec

Alexander Skarsgard a partagé une photo de sa main ensanglantée, avec une entaille au centre, sur son compte Instagram. En légende, il a écrit: «Aujourd’hui, je remercie l’infirmière Rosalie et le médecin Taleb à l’hôpital local de Lachute, au Québec. Leur action rapide et héroïque m’a sauvé la vie.»

Alors que l’acteur de Big Little Lies n’a pas donné plus d’informations sur les raisons de sa blessure, de nombreux fans ont avancé que cela avait dû se produire au moment où il a découpé la dinde traditionnelle de Thanksgiving pendant les vacances.

La fête chez les stars

Il faut dire que toutes les stars américaines publient aujourd'hui un message de Thanksgiving et n'hésitent pas à montrer ce qu'ils ont cuisiné.

Viola Davis a ainsi partagé une vidéo d’elle en train de danser dans sa cuisine, avec une délicieuse dinde en premier plan, et inscrit dans la légende: «Mes vacances préférées de loin parce que je peux réfléchir à ce que j’aime dans ma vie. En général, je me concentre sur qu’il faut améliorer! Ahh... Mais Dieu m’a bénie pour ressentir la vulnérabilité et toujours avoir le courage de creuser. Comprendre que mon coeur, ma vérité, mon authenticité sont mes plus grands atouts. Et que mes défauts, mes erreurs sont pardonnées... avec grâce.... celle de Dieu... au quotidien. Thanksgiving de ma famille aux vôtres... Avec toute mon affection».

L’actrice Sarah Hyland, qui célébrait son premier Thanksgiving avec son nouveau compagnon Well Adams, a de son côté tweeté: «Joyeux Thanksgiving bande de fous! Profitez de votre famille, vos amis, et ceux que vous aimez! Soyez reconnaissants pour votre santé! Les gens oublient et pensent que leur santé est acquise chaque jour. Mais rappelez-vous que la vie est incroyable. Et soyez reconnaissant! Diffusez l’amour et la lumière.» Alors que Jessica Chastain a semblé faire allusion au harcèlement sexuel qui a balayé Hollywood: «Je suis tellement reconnaissante de partager ce moment avec vous tous. Il est temps que nous soyons solidaires, avec tous les êtres humains. Nous bâtissons une société pleine d’amour, de soutien, compassion, et guérison. Je vous entends. Je vous fais confiance. Je vous crois. Je vous aime».

Reese Witherspoon a quant à elle partagé une photo de son impressionnante tarte, tandis que Kim Kardashian a publié une ancienne vidéo d’elle quand elle était âgée de 5 ans avec un drapeau américain dans ce qui ressemble à une cour de récréation.