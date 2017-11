Comparution du Hells Angels Marc Bordage

Le Hells Angels Marc Bordage en cavale depuis l'opération SharQc qui a finalement été épinglé jeudi après-midi lors d'une arrestation musclée au centre-ville doit comparaître au palais de justice de Montréal.

Marc Bordage s’est retrouvé face contre terre avec une paire de menottes aux poignets, gracieuseté des policiers du Groupe tactique d’intervention du SPVM, vers 12h30, près du 1255, rue du Square-Phillips.

Il sera accusé de possession et usage de faux documents puisqu'il n’aurait pas décliné sa véritable identité lorsque les policiers l’ont interpellé et aurait exhibé des papiers d’identité contrefaits.

Ce membre en règle du chapitre des Hells de Québec depuis 1998 a été épinglé à la demande de la Sûreté du Québec.

Ses enquêteurs aux crimes contre la personne l’auraient dans leur mire pour un crime avec violence qu’ils cherchent à élucider, selon nos informations. La lieutenante Martine Asselin n’a pas précisé la nature de ce crime jeudi.

Surnommé « Marco », Bordage avait été inculpé de meurtres, complot, gangstérisme et trafic de drogue dans l’opération SharQc parmi 156 membres et associés des Hells. Il a toutefois échappé aux policiers, ce qui lui a ensuite valu de faire partie des 10 criminels les plus recherchés au Québec.

Il est resté en cavale jusqu’à ce que le volet judiciaire de cette frappe historique tourne en queue de poisson. En octobre 2015, le seul procès pour meurtre tenu dans cette rafle s’est conclu par un arrêt des procédures en faveur de cinq motards. Un an plus tard, les accusations contre Bordage furent abandonnées à la demande de la Couronne.

- Avec la collaboration d'Éric Thibault