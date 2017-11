Controverse à la veille du Sex Party à Trois-Rivières

D'autres voix s'élèvent contre le controversé Sex Party qui doit se tenir samedi dans un bar de la Trois-Rivières.

Actrices pornos, «pole dancing», «pornshow» et concours de «wet t-shirt», pas moins de 1000 personnes sont attendues pour cette soirée qui fait la promotion du sexe.

Plusieurs organismes s'étaient prononcé la semaine dernière pour dénoncer l'événement. Cette fois, c'est le syndicat des professeurs du cégep de Trois-Rivières qui s'est prononcé contre l'événement.

Le président affirme que son syndicat était déjà sensible à la représentation de l'image corporelle de la femme, du consentement et de la prévention en amont du harcèlement.

«Voilà une fenêtre qui s'ouvre, nous étions en assemblée, on avait déjà un mandat d'intervenir autour de ces préoccupations à l'interne. On a interpellé notre assemblée et très majoritairement, l'assemblée a autorisé l'exécutif à prendre la parole à questionner et dénoncer ce type d'activité», explique Jean Fournier.

«On a ici de jeunes femmes et de jeunes hommes qu'il faut mieux outiller pour cultiver une identité moins sexualisée», d'ajouter le président.

Les policiers de Trois-Rivières ont promis d'être aux aguets lors de cette soirée et ne toléreront aucune nudité puisque l'établissement possède un permis de bar, un permis d'alcool, mais pas de permis de spectacle sexuel.

Hener amusé

Le promoteur David Hener, qui assistera à la fête, est connu pour ses événements osés où des femmes sont sélectionnées pour poursuivre la soirée avec lui dans une chambre d'hôtel, le tout photographié et publié sur les réseaux sociaux.

Réagissant aux critiques des dernières semaines, il a publié une photo de lui lisant un quotidien local et a écrit: «Je lis les conneries amusantes que les médias ont à dire à propos de mon prochain Sex Party au Temble de Trois-Rivières. On se voit samedi».