Des manifestants déjà sur place à Québec

Un premier autobus de manifestants est arrivé à Québec vendredi soir et d’autres pourraient s’ajouter un peu plus tard.

Une trentaine de manifestants bruyants se trouvaient vers 18 h devant le Centre des congrès de Québec et la police antiémeute les surveille étroitement malgré leur nombre restreint.

Les groupes identitaires La Meute et Storm Alliance entendent protester sur la colline Parlementaire, à midi samedi, contre le Forum sur la diversité et le projet de loi sur la neutralité religieuse du gouvernement Couillard. Des contre-manifestants antiracistes et antifascistes sont attendus dans le même secteur.

Le militant altermondialiste Jaggi Singh, arrêté par les policiers le 20 août dernier à Québec, a fait la promotion de cette manifestation sur les réseaux sociaux, mais il lui est actuellement interdit de se trouver dans le secteur de la colline Parlementaire pour la durée des procédures. On ignore s’il compte défier l’ordonnance.

Il doit d’ailleurs revenir en cour municipale le 30 novembre prochain.