Des parents d’enfants atteints de paralysie cérébrale reviennent à la charge

Des parents d'enfants atteints de paralysie cérébrale demandent au ministère de la Santé de rembourser les coûts des traitements en chambre hyperbare qui, selon eux, améliorent considérablement la santé des jeunes.

Laura est atteinte de paralysie cérébrale. Il y a un an, elle a amorcé trois séries de 40 traitements en chambre hyperbare, et les résultats sont apparus rapidement.

«Entre 20 et 40 traitements, elle s'est retournée et elle a commencé à tenir assis pendant plusieurs minutes, alors qu'elle tenait seulement quelques secondes auparavant», explique Charles-Antoine Sévigny, le père de Laura.

Une chambre hyperbare comme celle de Laura coûte entre 20 000 $ et 30 000 $, mais le ministère de la Santé refuse de rembourser les parents. Les parents de Laura n'avaient pas les moyens. Ils ont acheté la chambre hyperbare avec un autre couple, dont le fils a aussi la paralysie cérébrale. Ils ont écrit au ministre de la Santé.

«On attend toujours une réponse du gouvernement, soutient M. Sévigny. On attend toujours que le gouvernement aide les enfants qui ont la paralysie cérébrale. On sait que le ministre Barrette est capable de faire bouger les choses.»

Dans un avis émis en 2007, l'Agence d'évaluation des technologies en santé a écrit que «l’efficacité de l’oxygénothérapie hyperbare pour le traitement de la paralysie cérébrale n’a pas été démontrée scientifiquement.»

Pourtant, une autre étude internationale menée en 2014, et à laquelle ont participé des patients de Sainte-Justine et le physiatre Pierre Marois, indique une amélioration chez les enfants traités.

«On voit des changements qui sont de l'ordre de 20 à 50 fois plus élevés qu'avec les traitements habituels», précise Dr Marois.

Une autre enfant, Éloïse, subit des traitements depuis avril dernier.

«Dès la première série de traitements, elle avait les mains toujours comme ça, et elle a commencé à ouvrir ses mains dès la première série, raconte sa mère, Mélissa Dubois. Au niveau cognitif, beaucoup plus d'éveil, de contacts avec nous.»

Les deux fils de Mathieu Champoux ont aussi fait des progrès.

«Nous, on voit définitivement des changements rapides, et on aimerait ça que les autres enfants puissent en bénéficier le plus tôt possible», affirme M. Champoux.