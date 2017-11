Des propriétaires déplorent les délais à la Régie du logement

Les membres de l'Association des propriétaires du Québec (APQ) dénoncent les délais toujours aussi longs au seul tribunal auquel ils peuvent s'adresser lors de conflits avec leurs locataires.

Se basant sur le rapport annuel de la Régie du logement qui fait état notamment de délais de plus d'un an dans certaines causes, l’APQ, qui représente les propriétaires de logements locatifs, demande au gouvernement de se pencher sur la question.

«Le délai pour une cause générale de trouble de jouissance paisible des lieux prend en moyenne plus d'un an et demi avant d'être entendue. Et c'est seulement la première date d'audience. On ne parle pas des reports possibles et de la réception de la décision», souligne l’Association.

Pourtant, la Régie du logement s’était donné comme objectif d’améliorer la rapidité d’accès au tribunal administratif dans son plan stratégique 2014-2017.

L’APQ estime que la nomination d'une ministre responsable de l'habitation va permettre d’inverser la tendance.

L’APQ donne notamment l’exemple des 41 020 dossiers déposés pour non-paiement de loyer, qui représentent plus de la moitié du total des dossiers, soit 66 384.

«Ce nombre est minimisé et ne reflète pas la réalité des propriétaires, a indiqué Martin Messier, président de l’APQ. La réalité est encore plus sombre: ce nombre est sans compter ceux qui perdent le dernier mois de loyer et qui ne déposeront pas de dossier.»

Pour l’organisme, de telles situations ont de fâcheuses conséquences pour les petits propriétaires, «qui finiront, eux, par perdre leur immeuble ou se décourager».

Quelques exemples de délais

Non-paiement de loyer 2016-2017: 1,6 mois

Fixation et révision 2016-2017: 9,1 mois

Causes civiles urgentes 2016-2017: 1,7 mois

Causes civiles prioritaires 2016-2017: 15,4 mois

Causes civiles générales 2016-2017: 19,2 mois