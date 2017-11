Des règles qui ne font pas l'unanimité

Le règlement entourant la disposition de la neige sur le territoire de Saguenay risque de causer des problèmes cet hiver.

La Ville resserre ses règles et les entrepreneurs privés qui effectuent le déneigement devront s'y conformer. Ceux-ci ont quitté leur machinerie, vendredi matin, l'instant d'une rencontre avec des hauts fonctionnaires.

Et il s'avère que certains éléments de cette réglementation achoppent.

Les déneigeurs privés auraient voulu être écoutés davantage par les hauts fonctionnaires. «Là, vous arrivez ici en nous disant, c'est là qu'on s'en va!», a critiqué un entrepreneur.

Ceux-ci doivent souffler la neige à plus de trois mètres de la voie publique, de manière à permettre à la ville d'utiliser cette emprise lors du déblayage des rues. Les déneigeurs n'y voient aucune logique.

«La plupart des maisons à Jonquière sont à trois mètres de la rue. On est rendu dans le salon du gars, assis sur son divan», déplore un travailleur. «On ne peut pas faire ça. C'est impossible! Le terrain mesure vingt pieds de longueur et l'emprise est de quinze pieds», ajoute un collègue. «Si on souffle plus loin sur le terrain des propriétés, ça risque d'arriver dans les fenêtres et les galeries», craint un autre.

Également, l'administration municipale ne tolèrera plus les amoncellements de neige de plus de quatre mètres de haut sur un terrain privé. Saguenay évoque des raisons de sécurité.

«Quand ça excède, ce sont parfois les citoyens qui téléphonent pour nous en faire part. Ils ont des craintes puisque des enfants pourraient grimper sur les buttes et glisser dans les rues», répond Sonia Simard, responsable des communications.

Certains ont précisé que cette hauteur minimale est souvent déjà atteinte au mois de janvier. Par la suite, ils disent ne plus avoir d'endroit pour déposer la neige.

En se pliant à la règle, les propriétaires des compagnies de déneigement anticipent une hausse de leur frais d'exploitation. Au bout du compte, c'est le client qui en paiera la note.

«Quand tu n'as pas de place pour envoyer la neige, tu le spécifies aux clients et il devra en vivre avec les conséquences. Il va falloir dire aux payeurs de taxes de nettoyer leurs terrains de deux à trois fois par hiver. Ils devront débourser des centaines de dollars. Je ne pense pas qu'ils vont aimer ça.»

La ville entend sévir à l'égard de ceux qui ne se conformeront pas à la règlementation. Elle prévoit l'imposition de constats d'infraction.