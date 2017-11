Environ 60 personnes traversent chaque jour la frontière de manière irrégulière

Le nombre de demandeurs d'asile qui traversent la frontière dans le secteur de Lacolle, en Montérégie, a considérablement diminué depuis la crise de l’été dernier, mais la Gendarmerie royale du Canada (GRC) continue d’intercepter chaque jour environ 60 personnes.

C’est ce qu’a précisé le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale, qui fait partie du Groupe de travail intergouvernemental spécial sur la migration irrégulière. Ce comité, qui se réunissait pour la sixième fois jeudi, a été formé à la suite de l’été chaud qu’ont connu le Canada et le Québec à la frontière. Certains jours, jusqu'à 250 migrants traversaient la frontière de manière irrégulière, sans autorisation, ce qui constitue un sommet.

Depuis que Donald Trump a confirmé que 58 000 Haïtiens accueillis aux États-Unis à la suite du tremblement de terre dévastateur de 2010 devront avoir quitté le sol américain au plus tard en juillet 2019, le Canada s’attend à vivre une autre vague de migrants, qui pourrait être encore plus importante. C’est que l’administration du président républicain a aboli le Statut de protection temporaire accordé aux Haïtiens et à d’autres citoyens d’Amérique du Sud.

Congestion des demandes d’admissibilité

Tous les migrants accueillis depuis l’été dernier ont par ailleurs provoqué une congestion des demandes d’admissibilité. Il y en avait environ 6000 en période de pointe à la mi-août, alors que l'on compte en ce moment moins de 500 cas, selon ce qu’a rapporté au groupe le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Ahmed D. Hussen.

D'après ce dernier, des entrevues de recevabilité se tiennent «dans la semaine qui suit l’arrivée des demandeurs d’asile», le ministère disant continuer à «accélérer le traitement des demandes de permis de travail des demandeurs d'asile à travers le Canada, et le temps de traitement moyen est de moins de 30 jours». À ce jour, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a accordé plus de 4100 permis de travail.

Autre vague de migrants: tous les scénarios sur la table

Devant la possibilité que le nombre de migrants irréguliers augmente de nouveau à la frontière, le Canada doit se «préparer à tous les scénarios», a dit Ralph Goodale.

Le plan d’intervention stratégique national a été mis en place avec la participation de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la GRC, la Sécurité publique, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et l'Agence de la santé publique du Canada.

«Le plan national repose sur les leçons tirées à Lacolle et à Cornwall [en Ontario]. Souple et adaptable, il offre des orientations générales pour faciliter la planification régionale en vue de cette possible augmentation», précise-t-on, en soulignant que des plans régionaux sont aussi en préparation avec les provinces, notamment au Québec.

D’ailleurs, le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec, David Heurtel, siège sur le Groupe de travail intergouvernemental spécial sur la migration irrégulière. «Nous avons exposé le portrait très précis de l'expérience québécoise face à la hausse des passages irréguliers à la frontière depuis l'été dernier, a-t-il dit. C'est en tenant compte de cette expérience concrète que nous pouvons parer à toutes les éventualités et améliorer nos interventions concertées. Le gouvernement du Québec continue de suivre la situation de près afin de répondre à un potentiel flux migratoire.»