La ministre de la Culture a écrit au président d’Adidas Canada

La ministre de la Culture du Québec, Marie Montpetit, a écrit directement au président d’Adidas Canada, vendredi, trois jours après que le Journal ait rapporté les propos du gérant du magasin montréalais de la marque.

Alexandre Des Roches avait alors prononcé quelques mots en français pour «accommoder» les francophones, avant que l’événement se poursuive en anglais seulement.

Responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Mme Montpetit ne mâche pas ses mots dans la lettre envoyée à Michael Rossi, le président d'Adidas Canada.

L'entreprise s’est murée dans le silence le plus complet depuis mercredi. Le boycottage réclamé par des personnalités et les condamnations du premier ministre du Québec et de la mairesse de Montréal n’ont pas mené la multinationale à présenter ses excuses à sa clientèle francophone.

«Je tenais à vous écrire afin de vous exprimer ma profonde déception relativement à la manière avec laquelle la controverse linguistique qui a entouré la réouverture de votre boutique de Montréal a été gérée par Adidas Canada sur le plan des communications publiques», a écrit la ministre dans cette lettre, dont le Journal a obtenu copie.

«Je me serais attendue, devant le tollé de protestations qu’a soulevé le traitement qui a été réservé au français dans l’exercice de relations publiques entourant la réouverture de votre boutique, à ce que vous apaisiez l’opinion publique en rappelant votre engagement vis-à-vis de la langue française. En agissant de la sorte, vous auriez contribué à faire de cette controverse un cas isolé, et du même coup, contribué à accroître votre capital de sympathie auprès des francophones montréalais et québécois. »

Mme Montpetit rappelle aussi que l’entreprise s’est engagée dans un processus de francisation auprès de l’Office québécois de la langue française.