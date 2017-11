L'attentat en Égypte, l'un des plus meurtriers dans le monde depuis le 11 septembre 2001

***Voyez ci-dessus les images de l'attentat en Égypte***

L'attentat perpétré vendredi contre une mosquée dans l'est de l'Égypte, qui a fait au moins 235 morts et plus d'une centaine de blessés, est l'un des plus meurtriers dans le monde depuis ceux du 11 septembre.

Le 14 octobre, un attentat au camion piégé dans le district de Hodan, un quartier commerçant très animé de Mogadiscio, fait au moins 358 morts et 228 blessés. L'attaque, la plus meurtrière de l'histoire du pays, n'est pas revendiquée, mais est attribuée par les autorités aux islamistes shebab.

Le 3 juillet, une attaque suicide au minibus piégé, revendiquée par le groupe État islamique (EI), fait 323 morts dans une rue bondée du centre de Bagdad. L'énorme déflagration, qui a provoqué des incendies dans plusieurs immeubles et échoppes, a eu lieu à Karrada, un quartier commerçant majoritairement chiite de la capitale, très fréquenté avant les fêtes de la fin du mois de jeûne du ramadan.

Le 31 octobre, un attentat à la bombe revendiqué par la branche égyptienne de l'EI coûte la vie aux 224 occupants d'un Airbus A321 russe, peu après son décollage de Charm el-Cheikh, une station balnéaire du Sinaï.

Le 14 août, quatre camions piégés explosent dans les villages d'Al-Khataniyah et d'Al-Adnaniyah, essentiellement peuplés de membres de la communauté des Yézidis, dans la province de Ninive (nord). Ces attentats simultanés, vraisemblablement commis par des islamistes sunnites, font plus de 400 morts dans la pire attaque contre les civils depuis 2003 dans le pays.

Le 12 octobre, un kamikaze fait exploser une voiture bourrée de 1 100 kilos de TNT et de produits chimiques devant une discothèque du quartier touristique de Kuta, la principale station balnéaire de Bali. Simultanément, un homme avait actionné sa veste pleine d'explosif dans un restaurant tout proche. Au total, 202 personnes sont tuées et plus de 300 blessées. L'attaque est attribuée à la Jamaah Islamiyah (JI), un réseau islamiste d'Asie du Sud-Est lié à Al-Qaïda.

Le 11 septembre, quelque 3 000 personnes périssent dans la plus grave offensive terroriste jamais lancée dans le monde. 19 pirates de l'air d'Al-Qaïda armés de cutters et de couteaux détournent quatre avions pour les précipiter sur les symboles économique, militaire et politique des États-Unis.

Deux avions se fracassent sur les tours jumelles du World Trade Center à New York, un troisième s'écrase sur le Pentagone à Washington. Un quatrième avion qui visait la Maison-Blanche ou le Congrès, tombe dans un champ de Pennsylvanie (est), après une intervention des passagers.