Le risque est faible, assure le ministre Marc Garneau

L’autorisation des lames de six centimètres et moins à bord des vols intérieurs et internationaux, sauf en direction des États-Unis, a été prise parce que les risques pour la sécurité sont très faibles, a réitéré vendredi le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau.

Les passagers canadiens auront le droit dès lundi prochain de voyager en cabine dans les avions avec ces lames de six centimètres et moins, exception faite de tous les vols en direction des États-Unis. En revanche, les exactos et les lames de rasoir resteront toutefois bannis au pays.

Cette décision permettrait par ailleurs à certains sikhs pratiquants de conserver sur eux leur kirpan, un petit couteau cérémonial.

En entrevue avec Mario Dumont à LCN, le ministre Garneau a assuré vendredi que la décision a été prise après un examen rigoureux de la question. «L’important, c’est d’évaluer le risque et le risque est très faible», a-t-il indiqué.

«Notre évaluation du risque des petites lames a été faite par les experts et on s’accorde avec d’autres pays qui ont adopté ça depuis longtemps», a-t-il ajouté.

Selon ce dernier, il était possible de partir de Paris pour Montréal avec ce type de lame, mais c’était interdit dans la direction inverse. «Ce changement permettra au Canada de s’accorder avec la France, l’Allemagne, l’Italie ou l’Espagne», a-t-il précisé.

À la question de savoir si la décision n’est pas un accommodement religieux, M. Garneau s’en est défendu. «Quand on prend une décision, ce n’est pas pour des décisions politiques. Est-ce que vous pensez qu’il y a un mouvement sikh en France ou en Allemagne, non. C’est basé sur la sécurité aérienne seulement.»

Marc Garneau a souligné que plusieurs mesures ont été prises, notamment depuis les attentats de septembre 2001 aux États-Unis, afin de rehausser la sécurité dans les avions. Il a notamment donné l’exemple de la cabine du pilote qui est maintenant barré, entre autres.

«Ce qui me préoccupe, c’est qu’un terroriste pourrait amener des explosifs. Est ce que des terroristes pourraient venir à bord pour s’emparer de l’avion», a-t-il dit.

Les agents de bord inquiets

Reste que pour les agents de bord, il s’agit d’un changement qui va trop loin. Le syndicat qui regroupe 10 000 agents de bord estime qu’il met ses «membres et le public en danger».

«C’est une responsabilité du gouvernement du Canada d’évaluer les risques, a toutefois répondu le ministre. Et les risques sont basés sur l’expérience qui existe déjà dans certains pays et de notre évaluation, très très faibles.»