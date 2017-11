Les bénéfices d’exploitation des entreprises atteignent 100 G$

Les bénéfices d’exploitation des entreprises canadiennes ont enregistré une croissance de 8,5% au troisième trimestre, dopé notamment par les activités financières, a rapporté Statistique Canada vendredi.

Ainsi, avec une hausse de 7,9 milliards $ par rapport au trimestre précédent, les bénéfices d’exploitation des sociétés canadiennes ont atteint 100,5 milliards $. Preuve que l’économie roule à fond de train, ces bénéfices d’exploitation ont fait un bond appréciable de 17,2% par rapport à la même période en 2016, alors que 11 des 17 industries non financières ont enregistré une appréciation de leurs bénéfices d’exploitation.

Les bénéfices d'exploitation ont par ailleurs crû de 3,3% par rapport au deuxième trimestre dans les branches d'activité non financières, atteignant 65,6 milliards $ au troisième trimestre. Les revenus d’exploitation ont pour leur part augmenté de 0,3% ou 2,4 milliards $.

Selon les données compilées par l’agence fédérale, les sociétés non financières ont connu une hausse de 16,1% par rapport au troisième trimestre de l’an dernier.

Le secteur du commerce de détail a vu ses bénéfices d’exploitation augmenter timidement de 0,7% comparativement au deuxième trimestre, à 5,4 milliards $. Ce sont les chaînes d’alimentation, avec une croissance de 3,9%, qui ont sauvé la mise dans ce segment.

Le commerce de gros a progressé de 2,3% du deuxième au troisième trimestre à 7,2 milliards $. Ce sont les grossistes-marchands de machines, de matériel et de fournitures qui ont soutenu ce segment avec, à eux seuls, une croissance de 16,7%.

Les bénéfices d'exploitation des fabricants de produits du pétrole et du charbon ont affiché une hausse de 11,2% à 14,4 milliards $ au troisième trimestre. Neuf des 13 industries de ce secteur ont vu leurs chiffres augmenter, dont le segment de la fabrication de produits du pétrole et du charbon, avec une explosion du bénéfice d’exploitation de 567,8% pour se fixer à 1,6 milliard $. L’industrie et ses actionnaires peuvent dire merci à l’augmentation des prix du pétrole.

En revanche, le secteur de l'extraction de pétrole et de gaz et des activités de soutien a fait face à une perte d'exploitation de 450 millions $, une chute de 21,3% par rapport au trimestre précédent.

À 1,8 milliard $, les bénéfices d'exploitation dans la fabrication d'aliments et de boissons gazeuses ont cru de son côté de 7,1%.

Recul

Le secteur de la fabrication de véhicules automobiles et de pièces pour véhicules automobiles a de son côté vu ses bénéfices d'exploitation reculer 14,6% par rapport au deuxième trimestre. Statistique Canada pointe notamment les fermetures pour l’entretien des usines d’assemblage plus longtemps qu’à l’habitude.

Dans le segment des branches d’activité financières, les nouvelles sont bonnes avec une hausse de 20% des bénéfices d’exploitation, à 34,9 milliards $.

Les bénéfices d'exploitation des entreprises d'intermédiation financière au moyen de dépôts (9,6%), des sociétés d'assurance et activités connexes (196,8%), des sociétés d'assurance vie, maladie et soins médicaux (9,2%) et des sociétés d'assurance: biens, incendie, accidents et risque divers (15,3%) se sont tous appréciés.