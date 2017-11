Les meilleures aubaines pour les billets de spectacle

À l’occasion du Vendredi fou, plusieurs promoteurs et salles de concert offrent diverses aubaines sur des billets de spectacles d’humour, de musique, de théâtre ou de cirque. Quels sont les rabais intéressants vendredi près de Montréal ? Le Journal vous en a répertorié dix.

Les Trois Tilleuls

L’hôtel de Saint-Marc-sur-Richelieu offre un rabais de 50 % sur le prix du billet pour le spectacle de Michel Barrette, le 6 décembre. Des rabais sont aussi offerts pour les forfaits souper-spectacle et souper-spectacle-hébergement. L’offre est en vigueur tout le week-end, jusqu’à lundi. Elle n’est pas valide pour d’autres dates de spectacles.

Agence QMI

Pour les détails : lestroistilleuls.com

Cirque du Soleil

AGENCE QMI

À quelques jours du lancement de son nouveau spectacle, Crystal, au Québec, le Cirque du Soleil propose un rabais allant jusqu’à 25 % sur des billets sélectionnés pour les représentations du Centre Bell, qui auront lieu du 20 au 31 décembre. Le Cirque propose aussi des rabais jusqu’à 50 % sur certains de ses spectacles de tournée ainsi que sur ceux de Las Vegas.

Pour tous les détails : cirquedusoleil.com

Juste pour rire

Agence QMI

En attendant de voir qui l’achètera, la compagnie poursuit ses activités habituelles. Pour le « week-end fou », Juste pour rire propose quatre billets pour 99 $ au balcon, ou quatre billets pour 199 $ au parterre, pour la comédie musicale Mary Poppins, qui sera présentée du 9 au 30 décembre au Théâtre St-Denis. Et la compagnie en profite aussi pour annoncer deux spectacles de la prochaine édition de Just For Laughs, The Ethnic Show et The Nasty Show, qui sont aussi offerts au rabais.

Pour tous les détails : hahaha.com

Co-motion

Agence QMI

L’entreprise qui gère plusieurs salles de Laval, dont la Salle André-Mathieu et l’Annexe3, propose plusieurs de ses spectacles à rabais, dont ceux des humoristes Anthony Kavanagh, Yves P. Pelletier et Julien Tremblay (à 50 %), Eddy King et Virginie Fortin (à 30 %), de même que Dominic Paquet, Guy Nantel et François Massicotte (à 29,50 $). En musique et variétés, on retrouve notamment La compagnie créole, René Simard et Roch Voisine (à 50 %).

Pour les infos : co-motion.ca

Billets.ca

AFP

Durant 24 heures, jusqu’à ce soir 23 h 59, le site billets.ca offre 15 % de rabais sur tous ses billets. Parmi les événements présentement offerts, on retrouve notamment des parties du Canadien de Montréal et du Rocket de Laval, le concert de U2 au Centre Bell et les nouvelles tournées de Martin Matte et Fred Pellerin.

Centre culturel de Joliette

Agence QMI

Le centre propose « le solde le plus fou de l’année » avec des rabais allant jusqu’à 50 % sur plusieurs spectacles. Parmi les spectacles inclus dans la promotion, il y a Jérôme Couture, Daniel Bélanger, Martin Perizzolo, Fabien Cloutier, Isabelle Boulay et Louis T.

Pour les infos : spectaclesjoliette.com

Théâtre Desjardins

Agence QMI

Le théâtre de LaSalle se met aussi en mode Vendredi fou. Jusqu’à dimanche, elle propose aux consommateurs d’obtenir un chèque-cadeau de 50 $ à l’achat de 200 $ en chèques-cadeaux de son théâtre. D’autres promotions sont aussi en vigueur, dont deux spectacles pour 60 $, parmi lesquels on retrouve ceux de Vincent Vallières, Annie Villeneuve, Fred Fortin et Maxime Landry.

Pour les infos : theatredesjardins.com

Théâtre Granada

Agence QMI

Le magnifique théâtre de Sherbrooke propose des rabais de 50 %, vendredi de midi à 20 h, pour plusieurs spectacles de sa programmation 2017-2018. Parmi ceux-ci, on retrouve Annie Villeneuve (3 février), Émile Bilodeau (23 février), The Barr Brothers (17 février), Damien Robitaille (24 mars), Patrice Michaud (5 mai) et Philippe Brach (11 mai).

Pour tous les détails : theatregranada.com

Groupe Entourage

Agence QMI

Jusqu’à minuit ce soir, le producteur offre des billets à 24 $ (taxes incluses, frais de service en sus) pour les spectacles de Messmer, Mariana Mazza, Les Fantastix, Peter MacLeod, Guy Nantel, Dominic Paquet, François Massicotte et Alex Roof dans 12 villes participantes (Montréal, Laval, Brossard, Saint-Eustache, Sainte-Thérèse, Joliette, Saint-Jean-sur-Richelieu, LaSalle, Sainte-Agathe, Trois-Rivières, Magog et Québec).

Pour tous les détails : drolederabais.com

Théâtre Denise-Pelletier

COURTOISIE GUNTHER GAMPER

L’établissement propose une offre 2 pour 1 sur ses billets, déjà en vigueur, et jusqu’à lundi 17 h, pour les pièces L’Iliade, Hurlevents, L’Orangeraie et Songe d’une nuit d’été.

Pour plus de renseignements : denise-pelletier.qc.ca