Les projecteurs braqués sur Jean Charest

Les projecteurs au 33e congrès libéral seront braqués samedi sur l’ancien premier ministre Jean Charest, qui doit participer aux célébrations du 150e anniversaire du parti.

À leur arrivée au Centre des congrès de Québec, où seront réunis les militants libéraux tout le weekend, plusieurs députés ont laissé entendre que M. Charest est le bienvenu, même s’il fait toujours l’objet d’une enquête de l’Unité permanente anticorruption.

«C’est les célébrations du 150e et c’est pour tous les libéraux depuis 150 ans. Je pense que tout citoyen libéral au Québec a le droit de se joindre aux célébrations, incluant M. Charest», a indiqué le député de Chomedey, Guy Ouellette, qui a réintégré le caucus libéral mercredi dernier.

Le ministre de l’Agriculture, Laurent Lessard, n’a pas hésité à encenser celui avec qui il a «appris à faire de la politique».

«M. Charest est un grand premier ministre pour lequel j’ai eu l’occasion de servir, qui a fait des belles réalisations, a dit M. Lessard. Pour les autres aspects de sa vie, moi, il n’y pas personne qui me tient au courant de ces affaires-là.»

L'ancien premier ministre Daniel Johnson avait aussi été convié à prendre part aux célébrations du 150e anniversaire du PLQ, samedi soir, mais il a finalement décliné l’invitation pour des raisons familiales.

Railleries

Les chefs du Parti québécois et de la Coalition avenir Québec n’ont pas manqué de se moquer une fois de plus de la présence annoncée de M. Charest aux festivités du PLQ.

«Si j’étais Mme Normandeau je me demanderais pourquoi je ne suis pas invitée, a raillé le chef péquiste Jean-François Lisée. [...] Ils devraient tous être là! Marc-Yvan Côté devrait être-là. Si on souligne les 150 ans du Parti libéral, bien soulignons-les avec les points de beauté et les verrues.»

«Je trouve que c’est un drôle de signal que Philippe Couillard envoie. [...] On a un gouvernement Charest-Couillard qui est là depuis 15 ans», a indiqué de son côté François Legault.

Philippe Couillard a d’ailleurs eu quelques mots pour M. Charest, lors de son allocution en ouverture du 33e congrès des membres.

«Quand on bâtit la confiance, on engendre la prospérité. Par exemple, grâce au Plan Nord, qu’on doit à la créativité et à la vision du premier ministre Jean Charest. Le PQ n’en voulait pas? On l’a relancé!»

Compte à rebours

En s’attaquant longuement à François Legault, le chef libéral a en quelque sorte donné le ton à ce qui s’en vient d’ici les prochaines élections générales. « Maintenant, on ne laisse rien passer. [...] Fini les amateurs», a lancé M. Couillard, avant d’être chaudement applaudi par ses militants.

«Ce congrès lance un compte à rebours, a-t-il signalé. On a 312 jours devant nous d’ici à la prochaine élection pour convaincre les Québécois que nous sommes encore et toujours le choix de l’avenir.»