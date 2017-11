L’Ontario veut courtiser les immigrants francophones

L’Ontario a signé vendredi un accord sur l’immigration avec le Canada, qui vise entre autres à augmenter le nombre d’immigrants francophones qui s’y établissent.

Cette initiative, un des nombreux objectifs de l’entente, aiderait la province à atteindre ses objectifs en la matière. L’Ontario peine ces dernières années à atteindre sa cible de 5 % d’immigration francophone, malgré un programme d’entrée expresse pour les nouveaux arrivants de langue française.

La province la plus populeuse au pays compte développer une stratégie de recrutement et de promotion pour rejoindre cette clientèle spécifique. Cela inclurait notamment une campagne de promotion à l’attention des pays du Maghreb, selon le média franco-ontarien TFO. De plus grands moyens d’intégration doivent également être mis en place dans les communautés francophones minoritaires.

L’entente ne comprend pas encore de détails quant au nombre précis d’immigrants francophones visé. La stratégie complète du volet francophone sera dévoilée d’ici quelques mois, en 2018.

Plus de 100 000 nouveaux arrivants par année s’installent en Ontario, première destination en importance au Canada. L’entente signée vendredi fixe des priorités en matière de sélection et prévoit des investissements de 91 millions $, dont 21 millions $ du fédéral, afin de mieux former les immigrants aux besoins du marché du travail dans la province.