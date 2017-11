Ottawa ne commandera pas un deuxième navire au chantier Davie

Malgré les pressions effectuées par la communauté d’affaires, les maires et le gouvernement du Québec, Ottawa n’a pas l’intention de commander un deuxième navire ravitailleur au chantier Davie, où d’autres centaines de mises à pied sont à prévoir.

«Le gouvernement ne planifie pas d'acheter un autre navire de ravitaillement», a fait savoir le ministre de la Défense nationale, Harjit Singh Sajjan, par l’entremise de son attachée de presse, Byrne Furlong.

La Marine royale canadienne n’a tout simplement pas besoin d’un deuxième navire ravitailleur comme l’Astérix, que Davie devrait avoir complété d’ici la fin du mois.

Une fois le navire livré, des centaines de travailleurs risquent d’être mis à pied. Déjà, jeudi, le couperet est tombé pour une centaine de travailleurs et une cinquantaine de sous-traitants. Environ 800 emplois sont menacés.

Davie devra trouver de l'ouvrage ailleurs

Beaucoup d’espoir reposait sur la possibilité qu’Ottawa achète un deuxième navire ravitailleur, qui aurait cette fois été baptisé l’Obélix, mais le chantier maritime de Lévis devra visiblement se tourner vers un autre client que le gouvernement fédéral pour regarnir son carnet de commandes.

«Les besoins en approvisionnement pour la marine et la garde-côtière ont fait l'objet d'une étude en profondeur et font l'objet d'une planification à long terme, qui ne comprend pas de deuxième navire de ravitaillement», a expliqué Mme Furlong.

Jeudi, le ministre délégué à la Stratégie maritime, Jean D’Amour, avait sonné l’alarme en pressant le gouvernement fédéral de redonner de l’ouvrage au chantier Davie.

«Si on n’a pas ce contrat-là, on tombe dans le vide et ce n’est pas ce qu’on souhaite. À mon sens c’est très sérieux, parce qu’il y a peu de choses dans le carnet de commandes», avait dit M. D’Amour.