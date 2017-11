Plaidoyer des conservateurs du Québec contre la légalisation du cannabis

À l’approche du dernier vote aux Communes sur la légalisation du cannabis, les députés conservateurs du Québec lancent un appel à rejeter le projet de loi du gouvernement Trudeau.

Dans une lettre ouverte publiée vendredi matin, ils expliquent pourquoi ils voteront contre le projet de loi C-45, lundi.

À LIRE ÉGALEMENT:

Les conservateurs très inquiets de la légalisation de la marijuana

Québec demande un délai d'un an pour la légalisation du cannabis

Le Canada est-il prêt pour le pot?

«Le projet de loi des libéraux ne passe de toute évidence pas l’épreuve des faits. Il franchit encore moins l’étape du gros bon sens», écrivent les 11 élus conservateurs québécois.

Ils soulignent notamment que les services policiers ne sont pas outillés adéquatement, que les risques pour la santé sont préoccupants, que le partage fiscal désavantage les provinces et, surtout, que la date-butoir du 1er juillet 2018 est trop précipitée.

«Incapable de suivre l’échéancier effréné et insensé de Justin Trudeau, le gouvernement du Québec a récemment demandé une fois de plus un prolongement du délai avant l’entrée en vigueur du projet de loi. Plus tôt cette semaine, les membres des Premières nations ont aussi demandé un report. Ils se sont butés au refus catégorique du premier ministre», déplorent les signataires.

Le lieutenant québécois du Parti conservateur estime que la population pourrait réussir à freiner l’empressement fédéral.

«Ce n’est pas vrai que tout le monde est en faveur. S’il y a un mouvement pour faire pression sur les députés libéraux, il y a moyen de faire changer le projet de loi», a affirmé Alain Rayes en entrevue avec l'Agence QMI.

Bien qu’il appuie la légalisation du cannabis, le Bloc québécois compte également voter contre C-45.

«Justin Trudeau a l’air bien pressé de fumer son joint, mais il y a trop de questions sans réponses», a signalé le porte-parole bloquiste en la matière, Rhéal Fortin. Il croit que le gouvernement doit repousser d’au moins un an sa date-butoir afin de donner le temps à tous les intervenants de se préparer.

Le Nouveau Parti démocratique, de son côté, appuiera le projet de loi.

Une fois adopté aux Communes, C-45 devra être examiné par le Sénat. Plusieurs sénateurs ont d’ores et déjà émis des doutes quant à la possibilité que le projet de loi entre réellement en vigueur le 1er juillet 2018.