Québec se paie un chargé de projet à 108 $/h

La Ville de Québec a recruté un ex-sous-ministre adjoint du ministère des Transports pour piloter le futur projet de transport collectif structurant qui verra le jour, moyennant un salaire de 108 $/h.

André Caron prendra la relève de Jacques Bédard qui dirigeait le Bureau de projet du SRB, lequel est toujours actif malgré l’abandon du projet initial Québec-Lévis.

Le titre de M. Caron sera toutefois différent et laisse entrevoir des changements au modèle actuel de gouvernance.

Il a été nommé «directeur de la coordination des travaux de conception du projet de réseau structurant de transport en commun».

Le contrat d’engagement de M. Caron, entériné par les élus du comité exécutif, prévoit un taux horaire de 108,17 $ pour un maximum de 2000 heures.

À cela s’ajoute une «gratification» de 15,5 % pour « compenser les avantages sociaux dont il ne bénéficie pas ».

À la fin du contrat, qui s’étend jusqu’au 31 décembre 2018, il aura donc reçu une rémunération totale de près de 250 000 $.

Labeaume fier de son acquisition

«C’est un grand expert. C’est un gars qui a du métier. Il connaît le gouvernement, le ministère des Transports et tous les projets au Québec. Il sait comment tricoter des contrats. C’est un gros acquis pour nous autres, on est très fiers», a commenté le maire Régis Labeaume en mêlée de presse.

«Budgétairement parlant, il y a quelqu’un qui a quitté et il n’y aura pas de coûts significatifs additionnels, a précisé le président du RTC, Rémy Normand. Son rôle va être précisé dans les prochaines semaines à la lumière des travaux du comité [consultatif sur la mobilité durable]. On a une réunion la semaine prochaine, donc on va pouvoir commencer à travailler un peu plus dans le détail.»

